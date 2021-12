KKP Kendalikan AMR di Bidang Perikanan Budidaya untuk Jamin Keamanan Pangan. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB di daerah telah berperan serta dalam mengendalikan Antimicrobial Resistance (AMR)/resistensi antimikroba di bidang perikanan budidaya yang antara lain dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan surveilan AMU/AMR di 4 Kabupaten yaitu Kab. Subang, Prov. Jawa Barat; Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah; Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta; dan Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur.

Atas capaian kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran 4 Dinas Perikanan Kabupaten yang telah dijadikan pilot project dan 4 UPT DJPB yang telah melaksanakan surveilan AMU dan AMR sehingga telah dapat berkontribusi dalam pengendalian AMR di Indonesia khususnya di bidang perikanan.

“Pengendalian resistensi antimikroba merupakan isu internasional/global dan merupakan salah satu isu yang akan diangkat ke dalam pertemuan Presidensi G20 Indonesia 2022. Karena bersinggungan dengan keberhasilan dalam menjaga produktivitas dan kesehatan sektor perikanan maka KKP bekerja sama dengan FAO. Alhamdulillah Indonesia telah melakukan peningkatan kewaspadaan dan kepedulian terhadap AMR. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada UPT-UPT yang telah bekerja keras untuk proyek AMR ini,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya.

Pasalnya, sambung Dirjen yang biasa disapa Tebe, pengendalian resistensi antimikroba merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk akuakultur seperti udang, nila, lele, patin dan bandeng telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga benar-benar dapat menjamin kesehatan masyarakat.

Karena, penggunaan antimikroba yang tidak sesuai petunjuk penggunaannya atau berlebihan, baik pada bidang kedokteran dan produksi pangan telah menjadi risiko bagi seluruh bangsa di dunia, di mana akan mengakibatkan terjadinya resistensi antimikroba.

“Kami, Pemerintah, sangat konsen terhadap pengendalian AMR ini, agar produk perikanan kita selain produksinya bagus tapi juga sehat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor,” sambung Tebe.

“Untuk itu, sebagai negara yang ikut berkomitmen untuk mengendalikan resistensi antimikroba, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (PRA) 2020-2024 yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan dan Badan POM,” imbuh Tebe.

Disamping kerja sama lintas kementerian dalam negeri, KKP dalam rangka mengendalikan AMR di perikanan budidaya juga telah menjalin kerja sama dengan FAO melalui TCP/RAS/3702 tentang Support Mitigation of Antimicrobial Resistance (AMR) Risk Associated with Aquaculture in Asia. “Kerja sama ini berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021,” ungkap Tebe.

Adapun tujuan dari kerja sama ini adalah mendukung Pemerintah Indonesia untuk secara efektif mengatasi risiko AMR di bidang akuakultur untuk kesehatan manusia dan keberlanjutan. Sedangkan outputnya berupa baseline information; legislative framework; good management practices; dan national strategy action plan.

“Manfaat kerja sama ini sangat besar sekali, kita bisa mendapatkan informasi yang mendalam dari pengendalian AMR. Untuk itu harapannya kerja sama ini ke depan akan terus kita tingkatkan guna kebaikan di sektor perikanan nasional,” tutur Tebe.