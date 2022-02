Bamsoet akan Gelar Lomba Stand Up Comedy 'Kritik Bamsoet'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akan menggelar lomba stand up comedy 'Kritik Bamsoet' bagi masyarakat umum. Lomba stand up comedy ini dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan antara Bamsoet dengan masyarakat. Sekaligus sebagai cambuk bagi dirinya untuk selalu on the track dalam mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI.

"Lomba stand up comedy 'Kritik Bamsoet' diadakan dalam rangka memperingati dua tahun Youtube Bamsoet Channel pada 27 Juni 2022 mendatang. Hadiah yang diberikan berupa uang tunai total Rp.500 juta kepada juara pertama Rp.250 juta, juara kedua Rp.150 juta dan juara ketiga Rp.100 juta. Sementara Hadiah sepeda motor listrik kuning, BS Elektrik diberikan kepada juara favorit," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (4/2/22).

Wakik Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini ketika menjabat sebagai Ketua DPR RI telah menggelar lomba stand up comedy 'Kritik DPR RI' di tahun 2018 dan 2019. Di bulan Maret 2022, Bamsoet juga akan menggelar lomba stand up comedy Kritik MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI dengan gaya kekinian.

"Melalui lomba stand up comedy kita ingin mengingatkan kepada setiap pejabat negara untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakat dan tidak bersikap anti kritik. Bahkan, menjadikan kritik sebagai vitamin dalam meningkatkan kinerja. Karenanya, para komika yang mengikuti lomba stand up comedy harus mampu menyampaikan kritik secara bernas, mampu memberikan masukan yang positif dan menghindari unsur SARA," kata Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Bela Diri Tarung Derajat sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan dalam YouTube Bamsoet Channel banyak disuguhkan konten program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang merupakan bagian dari tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019 - 2024.

Selain itu, Bamsoet Channel juga menyuguhkan Podcast Ngobrol Asik (Ngobras) sampai Ngomong Politik (Ngompol), Untold Story, Bamsoet Undercover dan Bamsoet Daily.

"Hingga tanggal 3 Februari 2022, Bamsoet Channel telah ditonton oleh pemirsa dari 44 negara di dunia dengan 9.556.381 viewer dan 685 video telah di upload di kanal youtube Bamsoet Channel. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga terus kita lakukan dengan cara yang fresh dan milenial memanfaatkan media sosial. Semisal, melalui Instagram, YouTube, Facebook, maupun TikTok," pungkas Bamsoet. (*)