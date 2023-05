Kemenhub Selenggarakan Bimtek Keprotokolan dan MC

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan MC di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan pada hari Rabu (2/5/2023) bertempat di Kota Bogor Jawa Barat dan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam sambutannya, Sesditjen Lollan Panjaitan mengatakan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kepemerintahan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

“Terkait dengan hal ini, saya menganggap penting penyelenggaraan kegiatan bimtek ini, mengingat pentingnya peran dan tugas di bidang keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) agar suatu setiap acara dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Lollan.

Lollan juga mengatakan selain bidang keprotokolan, kegiatan bidang Master of Ceremony (MC), dalam sebuah acara resmi, juga dirasakan sangat penting, karena keberadaan seorang Master of Ceremony (MC) berfungsi untuk mengatur jalannya acara yang telah ditentukan. Keberhasilan dan kelancaran sebuah acara sangat ditentukan oleh banyak faktor, di mana salah satunya adalah adanya peran seorang MC yang professional.



"Tugas seorang Master of Ceremony (MC) memegang kendali atas jalannya semua acara guna memberikan informasi atas tahapan-tahapan acara yang akan dilakukan sampe dengan selesainya acara,” ujar Lollan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Sesditjen Lollan meminta agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimtek ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai.

"Saya berharap apa yang telah diperoleh dalam bimtek ini baik wawasan, pengetahuan, dan pengembangan bakat di bidang keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) dapat diterapkan di unit kerja masing-masing,” kata Lollan.

Pada kesempatgan yang sama, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Achmad Soemantri mengatakan kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan MC Tahun Anggaran 2023 diikuti oleh 30 orang peserta dan dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei s/d 6 Mei 2023 bertempat di Swiss-Belhotel Bogor.

Menurutnya, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara atraktif dengan materi mencakup persiapan etika dan MC. penguasaan panggung acara, olah vokal (artikulasi dan intonasi), redaksi MC dalam bahasa Inggris, praktek acara resmi I & II, praktek acara semi formal, evaluasi keahlian komunikasi verbal, teknik mengatasi hambatan internal dan eksternal, teori keprotokolan serta praktek keprotokolan. (*)