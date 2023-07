Bamsoet dan Pengurus IMI Jatim Siap Matangkan Penyelenggaraan Jambore Nasional IMI 2023

TRIBUNNEWS.COM - Bambang Soesatyo selaku Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama Ketua IMI Jawa Timur Bambang Haribowo mematangkan persiapan penyelenggaraan Jambore Nasional IMI 2023.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 25-27 Agustus 2023 di Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur dan diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu peserta, yang terdiri dari pengurus dan anggota IMI dari seluruh wilayah Indonesia, komunitas otomotif karesidenan Madiun, komunitas otomotif Jawa Timur, penggiat industri otomotif dari berbagai daerah, serta masyarakat pada umumnya.

"Berbagai lomba dan kejuaraan telah disiapkan untuk memeriahkan Jambore Nasional IMI 2023. Antara lain lomba logo Jamnas IMI 2023, kontes mobil, kontes audio mobil, kontes motor, lomba Tamiya, lomba fotografer otomotif, lomba vlogger otomotif, car limbo, hingga perang ceper motor," ujar Bamsoet usai menerima pengurus IMI Jawa Timur, di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Pengurus IMI Jawa Timur yang hadir antara lain, Ketua Bambang Haribowo, dan Kabid Wisata Yudi. Hadir pula pengurus IMI Madiun, Ketua Deni, Kabid Humas Wisnu, serta Kabid Promosi Riyan.

Ketua MPR RI ini menjelaskan, berbagai kegiatan menarik lainnya juga telah disiapkan untuk menyemarakan Jambore Nasional IMI 2023, seperti gala dinner IMI 2023, fun rally (on road off road motor), freestyle and slalom, test drive, sosialisasi safety riding and driving, bazaar otomotif, serta bazaar merchandise.

"Ada juga pameran UMKM, hiburan (band, DJ, Reog/Jaranan, Barongsai), awarding, mobil pintar untuk area anak-anak membaca, serta community gathering and competition. Tidak lupa juga kegiatan bakti sosial dalam bentuk donor darah, cek kesehatan gratis, konsultasi dokter gratis, cek pemeriksaan mata gratis, service kacamata gratis, serta santunan anak yatim piatu," jelas Bamsoet.

Sebelumnya, IMI telah sukses menyelenggarakan Jambore Nasional IMI 2022 di Bali. Penyelenggaraannya terbukti memberikan efek positif dalam mempromosikan pariwisata di kawasan Bali Utara yang menurut Bamsoet selama ini belum tersentuh.

"Mengingat selama ini turis hanya mengetahui Bali di sekitaran Kuta, Denpasar, Seminyak, Ubud, Kintamani, hingga Canggu, sedangkan kawasan Bali Utara seperti Singaraja dan Buleleng pada umumnya hampir jarang tersentuh," ujarnya.

Maka itu, selain bermaksud memperkuat ikatan soliditas para pecinta otomotif serta menggairahkan olahraga dan mobilitas otomotif, event Jambore Nasional IMI 2023 juga membawa misi memajukan pariwisata di Kota Madiun. Sekaligus memberikan multiplier effect economy yang besar kepada masyarakat Madiun.

"Harapan serupa juga akan kita wujudkan di Kota Madiun, melalui Jambore Nasional IMI Tahun 2023 bisa semakin meningkatkan pariwisata di Kota Madiun," pungkasnya. (*)

