Ketua Umum IMI Bamsoet Serahkan Piala kepada Para Pemenang Kontes Jambore Nasional IMI 2023

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Walikota Madiun Maidi, Ketua IMI Jawa Timur Bambang Hariwibowo, serta Ketua IMI Madiun Denny Djoko Purnomo menyerahkan piala secara simbolik kepada para pemenang kontes roda dua dan roda empat Jambore Nasional IMI 2023 di Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Sabtu (26/8/2023).

Para pemenang tersebut, antara lain The Best Ototrend Pick 05 Harley Davidson Edi Purwanto Madiun, The Best IMI Pick II Vespa Rustic Scoot Ponorogo, The King Diora Family, King Nominee I PM Garage, serta King Nominee II Diora Family.

Selain mengembangkan ekonomi kreatif melalui modifikasi otomotif, IMI juga mendukung Kota Madiun agar bisa segera memiliki sirkuit balap bertaraf nasional. Lahan yang diperlukan untuk membangun sirkuit tidak terlalu luas, cukup sekitar 18 hektar.

"Sehingga dari Kota Pendekar ini bisa melahirkan lebih banyak pembalap hebat yang bisa mengharumkan nama bangsa. Seperti halnya Mario Aji, pebalap kebanggaan Indonesia asal Madiun yang berpartisipasi pada balapan Moto3 Austria di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada 20 Agustus 2023. Keberadaan sirkuit juga bisa menjadi daya tarik sport tourism untuk mengadakan berbagai kegiatan balap yang juga bisa mendatangkan wisatawan ke Kota Madiun," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Jambore Nasional IMI diselenggarakan secara berkala setiap tahun sebagai bentuk komitmen IMI dalam memajukan olahraga dan mobilitas otomotif di Tanah Air, serta mempromosikan sport tourism dan menggerakan ekonomi rakyat.

"Sekaligus sebagai ajang pembinaan untuk meningkatkan kreatifitas para pegiat otomotif melalui berbagai kontes otomotif yang diselenggarakan dan juga bagian dari daya ungkit ekonomi kreatif rakyat," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet menerangkan, setelah sukses diselenggarakan di Kabupaten Buleleng, Bali pada tahun 2022, dan di Kota Madiun, Jawa Timur pada tahun 2023, Jambore Nasional IMI Tahun 2024 rencananya diselenggarakan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada 17-18 Agustus 2024 sebagai bentuk dukungan IMI terhadap pembangunan IKN Nusantara.

"Terlebih pada tahun 2024, upacara peringatan detik-detik Proklamasi Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Sebagai bagian dari anak bangsa, keluarga besar IMI siap menyukseskan pembangunan IKN Nusantara melalui berbagai program otomotif. Salah satunya melalui Jambore Nasional IMI 2024 di IKN Nusantara," pungkas Bamsoet.

Turut hadir Wakil Walikota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, dan Kapolres Kota Madiun AKBP Agus Dwi Suryanto.

Hadir pula pengurus IMI Provinsi se-Indonesia antara lain Ketua IMI Jawa Tengah Frits Yohanes, Ketua IMI Bali Ajik Krisna, Ketua IMI Maluku Utara Jackson De Breving, Ketua IMI Kalimantan Selatan Edy Sudarmadi, Ketua IMI Kalimantan Timur Narto Bulang, serta Ketua IMI Sulawesi Tengah Helmy Umar.

Sedangkan pengurus IMI Pusat antara lain, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum Organisasi M. Riyanto, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, Hubungan Antar Lembaga Agoes Hadsoe, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri.(*)