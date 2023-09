Bamsoet Apresiasi Dukungan FIA dalam Penyelenggaraan FIA Region II Rountable di Bali

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, menjamu makan malam para delegasi Federation Internationale de l'Automobile (FIA) Region II Roundtable . Bamsoet juga mengapresiasi dukungan Presiden FIA Dunia, Mohammed Bin Sulayem dan Presiden FIA Region II Asia Pacific, Greig Craft yang telah mempercayakan IMI sebagai tuan rumah FIA Region II Roundtable , pada 18-19 September 2023.

Acara ini dihadiri 87 delegasi dari 24 anggota FIA Region II yang berasal dari 12 negara di kawasan Asia Pasifik, serta enam delegasi dari FIA Dunia.

IMI juga turut memperkuat kepengurusan FIA Region II yang dipimpin Greig Craft, yakni dengan menempatkan Wakil Ketua Umum Mobilitas IMI Pusat, Rifat Sungkar sebagai Vice President FIA Region II.

FIA Region II Roundtable akan mendiskusikan berbagai hal seputar kegiatan mobilitas di wilayah Asia Pasifik. Antara lain pada sektor tourism, khususnya dalam mempermudah Carnet De Passage En Douane (CPD) sebagai paspor bagi kendaraan yang akan dipergunakan untuk keliling dunia atau lintas batas antar negara.

"Serta pembahasan lainnya terkait road safety, sustainability, serta peningkatan inovasi dan keterlibatan anak muda dalam berbagai kegiatan mobilitas otomotif. FIA Region II Roundtable juga memberikan kesempatan kepada para delegasi untuk menikmati keindahan Bali sambil dijamu berbagai sajian khas kuliner dan pentas seni budaya Bali," ujar Bamsoet saat menjamu makan malam delegasi FIA Region II Roundtable , di Intercontinental Bali Resort, Minggu malam (17/9/23).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMI Pusat dengan dukungan IMI Bali serta dukungan komunitas dan industri otomotif di Bali telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik agar para delegasi FIA Region II Roundtable bisa mendapatkan pengalaman berkesan dan tidak terlupakan selama mereka berada di Bali. Sehingga pada saat mereka kembali ke negaranya masing-masing, bisa turut mempromosikan keindahan dan kecantikan Bali kepada para keluarga, saudara dan kerabat.

Selain menikmati seni dan budaya Bali, para peserta delegasi juga akan diajak mengunjungi workshop Tuksedo Studio serta patung Garuda Wisnu Kencana (GWK). Di Tuksedo Studio, mereka secara langsung akan menyaksikan kehebatan anak bangsa dalam membuat kendaraan klasik legendaris secara handmade.

Bamsoet juga menambahkan, pemilihan Bali sebagai lokasi acara FIA Region II Roundtable juga menjadi wujud konkrit dukungan IMI dalam menguatkan posisi Bali sebagai destinasi wisata dan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions) dunia. Terlebih Bali juga sukses menyelenggarakan KTT G-20 beberapa waktu lalu.

"Bali tidak hanya sekedar icon destinasi wisata berkelas dunia, melainkan juga menjadi Icon perdamaian dunia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Bali sebagai The Island of Tolerance, The Island of God, The Island of Peace and Love, and The Island of Paradise, dengan prinsip tetap mengajegkan (melestarikan) budaya lokal tanpa menutup diri dari kehidupan dunia internasional," pungkas Bamsoet. (*)