Apa Itu Childfree? Ramai Dibicarakan setelah Gita Savitri Bahas Pilihannya Tak Punya Anak

TRIBUNNEWS.COM - Topik childfree saat ini tengah ramai dibicarakan setelah YouTuber Gita Savitri secara terbuka mengungkapkan pilihannya untuk tidak punya anak.

Gita sendiri sudah menikah dengan Paul Andre Partohap pada Agustus 2018.

Beberapa waktu lalu, Gita lewat unggahan di Instagram Story, menjawab pertanyaan dari warganet soal pilihan hidupnya untuk childfree.

"Di kamus hidup gue, "tiba-tiba dikasih" is very unlikely.

IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak.

Karena banyak banget hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya," ujar Gita saat menjawab pertanyaan warganet beberapa waktu lalu, dilansir Kompas.com.

YouTuber Gita Savitri bersama suami, Paul Andre Partohap. (Instagram @gitasav)

Pernyataan Gita tersebut kemudian menuai pro-kontra di sejumlah kalangan.

Lantas, apa itu childfree?

Menurut dictionary.cambridge.org, childfree adalah istilah yang digunakan untuk merujuk orang yang memilih tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak.

Dalam wawancara yang dilakukan seorang profesor sosiologi di University of Maine, Amy Blackstone, terhadap 21 wanita dan 10 pria, berikut ini alasan sejumlah orang memilih childfree, dikutip dari USA Today: