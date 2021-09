Baca The Yummy Science, Belajar Sains jadi Menyenangkan! 

TRIBUNNEWS.COM - Sains seringkali dianggap sulit, padahal biasanya sains adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita.

Bagaimana agar buku teks sains dapat dipelajari dengan menyenangkan oleh anak-anak?

Seri Yummy Science mencoba menuangkannya ke dalam tulisan yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak.

Serial yang terdiri dari empat volume ini berisi fenomena sains yang menakjubkan di dapur yang setiap hari kita datangi, di dalam makanan yang setiap hari kita makan, dan juga di dalam proses memasak.

Lewat tokoh-tokoh yang lucu dan menarik, anak-anak akan dibawa ke dunia petualangan yang menjelaskan berbagai macam sains melalui proses memasak, prinsip kerja peralatan memasak seperti microwave, panci presto, dan lain-lain, serta makanan sehat apa yang membuat tubuh kuat dan pintar.

Anak-anak akan mengerti mengapa makanan sehat baik bagi tubuh, bagaimana cara tubuh mencernanya, seperti apa kebiasaan makan yang baik agar terhindar dari penyakit, dan mengapa vitamin baik bagi tubuh.

Mereka juga akan mengetahui perbedaan antara uap dan kabut yang terbentuk saat kita mendidihkan air, mengapa mentimun yang direndam dalam air garam mengerut, dan sebagainya.

Setiap volume dalam seri The Yummy Science memiliki tema-tema tersendiri:

The Yummy Science 1: Perubahan Fisika dan Kimia dalam Makanan

The Yummy Science 2: Nutrisi Makanan

The Yummy Science 3: Proses Pencernaan Makanan

The Yummy Science 4: Pola Makan Sehat

Setelah membaca keseluruhan buku ini, anak-anak akan mengerti bahwa sains sangatlah mudah dan menarik.

Mereka pasti akan tertarik pada apa yang terjadi di seputar makanan, dan melihat segala peristiwa yang terjadi di dunia ini dengan cara pandang seorang saintis!

(Ine Martiana/ editor komik M&C)