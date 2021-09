Yuni Shara Terlihat Awet Muda Sampai Dituding Operasi Wajah, Ternyata Itu Hasil Polesan MUA 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara terlihat awet muda meski usianya saat ini sudah hampir setengah abad.

Yuni Shara masih terlihat muda dan cantik dengan tampilan make up tipis dan natural, dalam kesehariannya menjalani aktivitas sebagai orangtua dan juga selebritas.

"Memang saya itu sukanya make up tipis aja. Aku kalau make up berusaha sesimpel mungkin dan biasa make up sendiri," kata Yuni Shara ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Wanita 49 tahun itu terkejut ketika mendapat komentar warganet bahwa wajah dan paras cantiknya adalah hasil operasi.

Namun, setelah dipikir kembali, Yuni mengakui wajahnya berubah drastis ketika ia tidak make up wajahnya sendiri.

"Saya biasa make up sendiri, kalau di make upin sama Make Up Artis (MUA), aku dibilang dioperasi sana sini. Kalau make up sendiri gak ada shading dan lain-lain, itu sih," ucapnya.

Kaka dari Krisdayanti itu menyadari bahwa MUA yang suka make up wajahnya, memang punya cara berbeda saat merias dan mempercantik dirinya.

"Ya kalau saya di make upin MUA banyak berubah. Make up artis kerjanya mengoreksi make up kita. Kalau kita kan cepat berminyak, begitu di make upin sama MUA, ya gitu jleb kayak ketarik muka kita," jelasnya.

Wanita kelahiran Malang, 3 Juni 1972 itu menjelaskan, jika ia dirias MUA, wajahnya itu dibuat shadding dan riasan lain sehingga membuatnya terlihat mancung dan pipinya tirus.

"Jadi aku engga bisa lawan itu karena tugas MUA begitu," ungkapnya.

Kendati demikian, Yuni Shara menegaskan bahwa paras cantik dan awet mudanya itu bukan lah hasil operasi seperti tudingan warganet terhadapnya.

"Boro boro operasi, engga berani ke rumah sakit aku tuh. Saya juga engga tanem benang karena takut jarum," ujar Yuni Shara.