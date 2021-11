Potret Maudy Ayunda.Maudy Ayunda, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu Terpilih sebagai Women of The Year 2021

TRIBUNNEWS.COM– Dua belas wanita di antaranya Maudy Ayunda dan Marissa Anita Terpilih sebagai Women of The Year 2021.

Women of The Year 2021 diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan kepada para wanita yang kerja dan karya mereka memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Women Of The Year 2021 dilangsungkan secara online, di tengah pandemi Covid-19. Acara ini diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan kepada para wanita yang kerja dan karya mereka memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Baca juga: Kisah Maudy Ayunda Terjun di Bisnis E-Commerce, Inves di Startup Grocery Segari

Baca juga: Nasi Uduk Jadi Makanan Favorit Paling Dicari Greysia Polii Usai Pulang dari Eropa, Ini Cara Bikinnya

Memasuki gelaran yang ke-15, Her World Indonesia kembali menyelenggarakan acara penghargaan Women Of The Year 2021 (WOTY), bertujuan untuk mengapresiasi para wanita Indonesia inspiratif yang telah mewujudkan cita-citanya, serta memiliki konsistensi yang kuat dalam karier tanpa henti berjuang di bidang masing-masing, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program Women Of The Year 2021 digelar secara rutin setiap tahun oleh Her World Indonesia, Her World Regional, oleh Her World Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Hasil kurasi Her World Indonesia berhasil memilih berbagai sosok dengan latar belakang yang berbeda, yang tidak berhenti berkarya selama pandemi Covid-19.

85 Maudy Ayunda (TC Candler)

Dua belas wanita hebat yang terpilih sebagai Women Of The Year 2021 adalah:

1. Nanda Mei Sholihah (Atlet Paralimpik Cabang Atletik)

2. Suci Apriani (Ketua KPAD Kediri, Lombok Barat)

3. Nadhira Afifa (Dokter, Penulis Buku, dan Commencement Student Speaker)