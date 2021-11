Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh Lengkap dengan Jadwal dan Keutamaannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak bacaan niat puasa Ayyamul Bidh dilengkapi jadwal puasa dan keutamaannya, selengkapnya dalam artikel ini.

Puasa Ayyamul Bidh merupakan salah satu puasa sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan.

Dikutip dari Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslim oleh Ust.M. Syukron Maksum, puasa Ayyamul Bidh atau puasa Hari-hari Putih dilaksanakan setiap pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15 pada kalender Hijriyah.

Terdapat hadist yang menganjurkan untuk melaksanakan puasa putih yaitu:

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Ini Niat,jadwaol dan Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh Setiap Tanggal 13, 14, dan 15 Bulan Hijriah (istimewa)

Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma ayyaamal bidh sunnatan lillaahi ta'ala