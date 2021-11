Rayakan Akhir Tahun dengan Koleksi “Beads” Terbaru dari Frank & co. yang Unik, Stylish, dan Elegan

Cincin Berlian Wanita Beads Frank & co.

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut akhir tahun, Frank & co. yang merupakan merek gerai perhiasan ternama di bawah naungan PT Central Mega Kencana, kembali meluncurkan koleksi perhiasan wanita terbaru yaitu “Beads Collection” untuk memeriahkan gifting season. Hadir dalam bentuk cincin berlian dan gelang berlian, koleksi Beads dapat mendukung penampilan sehari-hari yang lebih stylish dan elegan.

Keistimewaan koleksi perhiasan berlian Beads ada pada desainnya yang unik. Sesuai namanya, “beads”, setiap perhiasan tampak seperti gabungan beads (manik-manik) yang disusun berderet membentuk cincin berlian dan gelang berlian. Menariknya gabungan beads ini dapat bergerak dinamis dan bisa diputar saat dikenakan oleh pemakainya.

Koleksi ini tampil semakin menawan dengan penggunaan emas 18 karat berwarna rose gold dan berlian standar kualitas Frank & co. pada tingkat warna F dan kejernihan Very Very Slightly Included (VVS) yang memberikan kesan mewah namun tetap simpel untuk dikenakan sehari-hari.

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Peluncuran koleksi Beads merupakan wujud konsistensi Frank & co. dalam menghadirkan koleksi perhiasan berlian asli yang tidak hanya indah, tapi juga unik dan menarik sehingga bisa dikenakan dan dinikmati oleh para pecinta perhiasan berlian. Kami juga berharap koleksi Beads dapat memberikan keceriaan bagi pemakainya dengan desainnya yang fun, stylish dan modern sebagai statement piece yang dapat menunjang penampilan. Selain itu, Beads juga bisa menjadi alternatif hadiah untuk menyatakan rasa cinta kepada orang terkasih maupun diri sendiri.”

Beads Ladies Ring

Desain cincin berlian Beads terlihat unik dengan penggunaan potongan berlian yang beragam seperti round, baguette, taper, dan princess sehingga cincin berlian ini dapat membuat penampilan terlihat lebih modis namun tetap simpel saat dikenakan. Cincin berlian wanita ini hadir dalam lima varian yang berbeda dengan berat total berlian berkisar antara 0.1 carat hingga 0.25 carat.

Beads Bangle

Gelang Berlian Beads Frank & co.

Selain cincin berlian asli, koleksi Beads dari Frank & co. juga menghadirkan tujuh gelang berlian dengan desain serasi yang tak kalah memukau. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan potongan berlian berbentuk round, baguette, taper, dan princess dengan total berat berlian yang berkisar antara 0.1 carat hingga 0.3 carat sehingga cocok dikenakan secara bersamaan dengan cincin berlian Beads.

Cincin berlian dan gelang berlian dari koleksi Beads ini bisa Anda dapatkan di gerai Frank & co. yang tersebar di seluruh Indonesia. Spesial di bulan November dan Desember ini, dapatkan liontin berlian untuk pembelian perhiasan di Frank & co. dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi www.frankncojewellery.com atau Instagram @franknco_id.