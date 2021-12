Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember 2021, Cocok Dijadikan Status WA, FB, dan Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Ibu dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya.

Hari Ibu Nasional diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya.

Hari Ibu merupakan hari peringatan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak dan lingkungannya.

Ada berbagai cara untuk merayakan Hari Ibu, tak perlu dengan memberi hadiah mewah atau mengadakan acara besar-besaran.

Baca juga: 15 Ucapan Peringati Hari Ibu 22 Desember dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Baca juga: Hari Ibu, 22 Desember: Berikut Sejarah Singkat Lengkap dengan Kumpulan Link Twibbon

Kumpulan ucapan selamat Hari Ibu 22 Desember (teenvogue.com)

Hari Ibu juga bisa dirayakan dengan memberi ucapan secara langsung maupun melalui pesan singkat.

Kamu juga bisa mengunggah foto dan status di WhatsApp atau Instagram sebagai pernyataan rasa cintamu kepada ibu.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Ibu yang dikutip dari berbagai sumber:

- Thank you for being such a great teacher, a positive influencer, an amazing role model, and a lovely friend. You are the best mother. Happy Mother’s Day!

Terima kasih telah menjadi guru hebat, memberi pengaruh positif, teladan luar biasa, dan teman baik. Kau adalah Mama terbaik. Selamat Hari Ibu!

- Dear Mom, to the world you may be just one person, but to me you are the world. Stay happy and healthy, Mama. I love you with all my heart.