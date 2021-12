Chord Gitar dan Lirik Lagu Selimut Tetangga - Repvblik: Tak Usah Menangis Meratapi Aku 

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Selimut Tetangga merupakan lagu yang dibawakan oleh band Repvblik.

Lagu ini masuk ke dalam album kelima mereka 'Sandiwara Cinta' dan dirilis pada 2014.

Musik band Repvblik bergenre rock alternatif, Pop dan Rock dan band ini pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004.

Band ini beranggotakan Ruri (vokal), Hexa (rhythm gitar), Lavy (bass), Tyar (keyboard, backing vocal), Randy (drum), dan Ei (lead gitar).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Selimut Tetangga - Repvblik:

Intro : C - F

Am C Dm G

Am C Dm

Bersabarlah sayang aku akan pulang

G

Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku

Am C Dm

Berjanjilah sayang tuk s'lalu setia

G

Meski ku tak s'lalu di sampingmu

(*) F G

Tak usah menangis meratapi aku

F G

Tak perlu kau berfikir ku meninggalkanmu

Reff :

F G

Mana mungkin selimut tetangga

Em Am

Hangati tubuhku dalam kedinginan

Dm G

Malah malam panjang setiap tidurku

C Gm

Selalu kesepian

F G

Mana mungkin selimut tetangga

Em Am

Hangati tubuhku dalam kedinginan

Dm G

Malah malam panjang setiap tidurku

C

S'lalu kesepian