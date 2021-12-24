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Bacaan Surat Al-Hasyr Ayar 1-24, Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahannya

Berikut bacaan surat Al-Hasyr ayat 1-24, disertai tulisan arab, latin, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia

Penulis: Faishal Arkan
Editor: Inza Maliana
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Istimewa
Bacaan Surat Al-Hasyr Ayar 1-24 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bacaan surat Al-Hasyr ayat 1-24, lengkap dengan tulisan arab, latin, dan terjemahan bahasa Indonesia.

Al-Hasyr merupakan surat ke-59 dalam al-Qur'an, dan terdiri dari 24 ayat.

Surat Al-Hasyr tergolong surat Madaniyah, karena diturunkan di kota Madinah.

Al-Hasyr memiliki arti "Pengusiran".

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Bacaan Surat Al-Hasyr Ayar 1-24
Bacaan Surat Al-Hasyr Ayar 1-24 (freepik.com)

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Bacaan Surat Al-Hasyr

Berikut bacaan surat Al-Hasyr ayat 1-24 yang dikutip dari quran.kemenag:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 
سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - ١

1. sabbaḥa lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa huwal-'azīzul-ḥakīm

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَۙ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ - ٢

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Sumber: TribunSolo.com
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