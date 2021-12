Selebgram Devy Julita Gemar Koleksi Aksesoris yang Harganya Nggak Bikin Pening Kantong

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selebgram Devy Julita menceritakan kegemarannya mengumpulkan aksesoris seperti cincin, kalung dan anting.

Menurut dia, koleksi aksesorisnya sangat menunjang penampilan, misalnya di momen jalan-jalan bersama sahabat ataupun untuk keperluan syuting endorse.

"Aku suka koleksinya yang di sini karena kualitas aksesorisnya yang berkelas dan harga terjangkau," ujar Devy Julita di acara pembukaan gerai aksesoris Wow Acc di Grand Indonesia Jakarta Pusat, Sabtu (25/12/2021).

"Banyak banget pilihan accessories untuk berbagai event, ini tuh one stop accessories store for every event," jelasnya.

Devi Tarya, brand manager Wow Acc menyatakan pihaknya memilih momen akhir tahun untuk membuka gerai kedua di Indonesia.

"Sebetulnya kami berencana buka toko kedua ini di Desember ini, pas banget 25 Desember ini" tutur Devi Tarya.

Dia menyatakan, koleksi aksesorisnya menyasar target konsumen remaja putri, ibu-ibu muda dan wanita yang suka aksesoris lantaran bisa dipakai di momen kapan saja, untuk kerja dan pesta.