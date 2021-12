20 Quotes Inspirasi untuk Sambut Tahun Baru 2022 dari Tokoh Terkenal, Cocok Jadi Caption Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Tak terasa, pergantian tahun dari 2021 menuju 2022 tinggal hitungan jam.

Pergantian tahun memberikan semangat dan harapan baru setelah melewati pasang surut di tahun sebelumnya.

Bagi kamu yang merasakan pasang surut di tahun 2021, beberapa kutipan mungkin bisa membuatmu bangkit kembali.

Ucapan yang menginspirasi dari tokoh terkenal bisa memberimu semangat dan menjadi doa dalam menyambut tahun 2022.

Dikutip dari parade.com, berikut 20 quotes inspirasi dari tokoh terkenal yang cocok menjadi caption di media sosial:

1. “When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.”

— Carol Burnett

“Ketika Anda memiliki mimpi, Anda harus meraihnya dan tidak pernah melepaskannya.”

— Carol Burnett

2. “Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible!'”

— Audrey Hepburn

“Tidak ada yang tidak mungkin. Kata itu sendiri mengatakan 'Saya mungkin!'”

—Audrey Hepburn

3. “There is nothing impossible to they who will try.”

— Alexander the Great