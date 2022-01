Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022, Cocok Dijadikan Status WhatsApp, Instagram dan FB

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek ini ditujukan untuk pacar, sahabat dan teman kerja.

Tahun Baru Imlek kali ini jatuh pada 1 Februari 2022.

Simak kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek yang dikutip dari wishesmsg.com:

Pacar atau Orang yang Disayang

1. As the clock strikes 12 tonight, I want to kiss you harder than I ever have before, so that the end of my year is amazing, and the start of the new one even better! Happy New Year!

Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, aku ingin lebih menyayangimu, agar akhir tahunku luar biasa, dan awal tahun baru bahkan lebih baik! Selamat Tahun Baru!

2. Although today is not our anniversary, it’s still a big milestone. New Year’s Eve with you is very special. I love you, and Happy New Year, love.

Meskipun hari ini bukan hari jadi kami, itu masih merupakan pencapaian yang besar. Malam Tahun Baru bersamamu sangatlah spesial. Aku mencintaimu, dan Selamat Tahun Baru, sayang.

3. Today, we let go of all the misery that might have happened in the previous year, we let go of all the negativity, of all the fights, and all the sadness. The only things that we choose to take along with us to the year that is about to come, is the love we share for each other, and the happiness we’ve given each other over the year. Happy New Year!