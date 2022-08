CMK Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru Terinspirasi dari Web Series “No Ordinary Love” 

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan ritel perhiasan emas dan berlian ternama dan terpercaya, PT Central Mega Kencana (CMK), merilis koleksi terbaru lewat campaign bertajuk ‘Kapan Nikah?’ yang hadir pada web series ‘No Ordinary Love’.

Bertujuan untuk mengedukasi para generasi muda, khususnya yang sedang mempersiapkan pernikahan, campaign ini meluncurkan berbagai produk perhiasan berlian dari berbagai brand ternama di bawah naungan CMK, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace.

CMK membantu merepresentasikan momen pernikahan yang merupakan sebuah momen yang bersifat privat dan menjadi pilihan pribadi untuk menjawab pertanyaan ‘Kapan Nikah?’ yang kerap ditanyakan pada generasi muda di Indonesia yang seakan-akan ada “aturan” atau “rules” bagi seseorang untuk menikah di umur tertentu.

Padahal, pernikahan tak seharusnya menjadi social pressure karena pernikahan bukan semata-mata menjadi prosesi penyatuan pasangan, melainkan juga kedua keluarga besar. Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan pun harus matang, termasuk pemilihan cincin pernikahan yang pas.

Sayangnya, dari banyaknya persiapan pernikahan, masih banyak calon mempelai di Indonesia yang belum menyadari betapa pentingnya pemilihan cincin pernikahan yang tepat. Lewat campaign ‘Kapan Nikah?’ ini, CMK mengedukasi persiapan pernikahan antara lain mengenai pentingnya pemilihan cincin tunangan dan cincin kawin yang masuk dalam daftar teratas hal yang harus didahulukan pada persiapan pernikahan.

Pavita Kumala, selaku GM Marketing CMK, mengatakan, “Cincin pernikahan merupakan simbol dari bersatunya cinta dan komitmen dua individu. Bentuk lingkaran yang tidak memiliki awalan dan akhiran membuat cincin pernikahan menjadi sebuah simbol infinity yang sempurna, serta material logam mulia yang tough to break dan berlian yang merupakan material alam paling keras di bumi ini, merepresentasikan cinta pasangan suami istri yang unbreakable. Pemilihan cincin pernikahan sebaiknya dimulai 4-6 bulan sebelum hari pernikahan, karena setiap cincin pernikahan dari CMK dibuat khusus untuk setiap individu. Pada akhirnya, cincin pernikahan adalah simbol yang akan selalu menemani pasangan dalam kehidupan sehari-harinya setelah pesta pernikahan usai.”

Maka dari itu, lewat web series No Ordinary Love, CMK menjawab secara khusus dalam tiga episode agar berbagai pesan edukasi dari kampanye ‘Kapan Nikah?’ mudah dipahami dan pastinya menghibur. Berkolaborasi dengan USS Feed dan dibintangi oleh aktor muda kenamaan antara lain Amanda Rawles, Axel Matthew Thomas, dan Muhammad Riza Irsyadillah ‘No Ordinary Love’ bisa kamu saksikan di platform digital pada 28 Juli 2022.

Web series yang terdiri dari tiga episode ini bercerita tentang cinta dan pengorbanan, mulai dari tenaga, waktu, serta pengorbanan seseorang untuk dapat berkompromi serta mewujudkan visi jangka panjang bersama dengan pasangan. Puncaknya saat sang pria pada akhirnya memberanikan diri untuk melamar wanita dengan cincin tunangan terbaik dari CMK.

Pada web series No Ordinary Love, CMK tak hanya mengedepankan konsep “glamor” pada perhiasan yang digunakan oleh para aktor, tetapi dengan tren glam fashion yang makin bold dengan nuansa klasik dan timeless. CMK menghadirkan koleksi perhiasan khusus dikenakan para artis dengan THE GLAM LOOK dan pastinya cocok untuk dipadupadankan dengan outfit bertemakan timeless classic pieces, seperti black dress atau oversized vest. Makin menawan, para wanita juga bisa tampil dengan rambut updo yang elegan untuk makin memperkuat kesan glamor pada koleksi perhiasan dari CMK.

Untuk para wanita yang ingin tampil dengan tren boyish look yang casual namun tetap sweet dan feminin, perhiasan berlian CMK cocok untuk pilihan gaya THE CASUAL DATE LOOK yang sejalan dengan pengaruh dari K-Fashion yang mendunia. Perpaduan antara oversized hoodie yang nyaman serta celana baggy yang color-coordinated bisa makin WOW dengan perpaduan shoulder bag atau saddle bag warna klasik, serta aksen cincin-cincin emas serta berlian yang memberikan kesan seperti idola K-Pop atau supermodel yang casual.

Penasaran dengan koleksi terbaru dari CMK? Kamu bisa mengunjungi website resmi CMK dan dapatkan inspirasi perhiasan berlian yang menjadi cincin tunangan dan perkawinan dari web series No Ordinary Love di Instagram MONDIAL, Frank & co., dan The Palace.