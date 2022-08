Jakcloth Summer Fest 2022 Kembali Digelar, Banjir Diskon hingga Hadiah Menarik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2022 ini menjadi tanggal yang penting untuk dicatat karena siapa pun bisa jadi beruntung mendapatkan satu buah motor Suzuki Nex Crossover jika datang ke jakcloth summer fest di Senayan Park.

Pengunjung ditantang mengikuti games, touch the bike, siapa saja yang berminat mengikuti games ini bisa langsung mendaftarkan diri di JakCLoth Summer Fest di Senayan Park.

Pendaftaran di buka tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB, untuk keterangan lebih lanjut bisa klik link berikut: link atau kunjungi Instagram @JakCloth.

Selain games touch the bike, pengunjung jakCloth Summer Fest juga akan di manjakan dengan makan bihun sepuasnya, secara gratis. Makan Bihun sepuasnya ini merupakan persembahan dari Bihunku.

Games seru lainnya yaitu Teka- Teki Sukar, yang sayang sekali jika di lewatkan. Selain itu JakLcoth juga mengajak kreativitas siswa-siswi paskibra SMP dan SMA yang memperebutkan Trophy dari Gubernur DKI Jakarta, plus hadiah uang tunai dan sertifikat.



Dijamin datang ke JakCloth Summer Fest 2022 kali ini akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih seru karena banyak games, makan gratis dan tentu saja area out door senayan park yang juga nyaman untuk dikunjungi.

“Konsep JakCloth kali ini kami ingin pengunjung merasakan sensasi keseruan hanya dengan hadir di JakCloth, yaitu dengan mengajak pengunjung untuk mengikuti berbagai games seru dengan hadiah-hadiah yang tidak kalah serunya” Ujar Ucok Nasution, Selaku Founder JakCloth.

Event yang diikuti lebih dari 150 Clothing brand local di antaranya, Roughneck, After Sunday, Brodo, 17 Seven, Crooz, Hate World Wide, Maxius, Heyho, Maggot One Pride, Never Too Lavish, This Time Brand, Urban Beauty dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan sale produk clothing hingga 80 persen.(*)