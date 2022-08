Biar Berkesan, Ini 4 Tips Kasih Kado Perhiasan Berlian yang Tepat buat Si Dia!

TRIBUNNEWS.COM - Perhiasan berlian merupakan salah satu hadiah yang sangat cocok untuk diberikan kepada pasangan. Tak perlu diragukan lagi, selain mewakilkan kata-kata romantis untuk pujaan hati, perhiasan berlian juga menunjukkan rasa cinta yang terdalam.

Hal ini dikarenakan perhiasan berlian sudah dikenal sejak abad ke-15 sebagai representasi rasa cinta dan komitmen serius. Bahkan, hubungan perhiasan berlian dengan cinta pun sudah ada sejak lama, di mana bangsa Romawi percaya panah Cupid diberi ujung berlian.

Sementara itu, di masa kini, selain menjadi ungkapan rasa cinta, perhiasan berlian juga menjadi pelengkap penampilan, agar lebih elegan dan lebih memesona berkat kecantikan dan kilau perhiasan berlian.

Tak heran jika perhiasan berlian menjadi salah satu kado impian para wanita. Nah, jika kamu berniat menghadiahi pasanganmu perhiasan berlian, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan agar kado tersebut makin bermakna dan berkesan bagi si dia. Yuk, simak!

1. Buat Skenario Kejutan yang Menarik

Buatlah skenario kejutan sebelum memberikan kado perhiasan berlian yang sudah disiapkan. Agar lebih berkesan, berikan kejutan menarik yang bersifat personal.

Sebagai contoh, ajaklah pasanganmu jalan-jalan ke tempat yang memorable, seperti tempat kencan pertama atau tempat saat melamar. Atau, kamu juga bisa menyisipkannya pada barang-barang tak terduga yang kerap ia gunakan untuk kesehariannya, seperti perlengkapan di meja rias, hidangan di meja makan, rak dapur, atau lemari baju.

Dijamin, memberikan hadiah perhiasan berlian dengan skenario mengejutkan bisa membuat hadiahmu lebih bermakna bagi pasangan.

2. Berikan di Momen Tak Terduga

Perhiasan berlian tidak harus diberikan pada momen spesial seperti hari ulang tahun atau anniversary saja. Kamu bisa memberikan hadiah di momen yang tak terduga. Misalnya, pada saat ada perhiasan model terbaru yang launching atau pada hari-hari biasa di mana tak ada momen spesial terjadi.

Kamu juga bisa memberikan hadiah saat pasangan sedang sibuk atau stres. Hadiah perhiasan berlian, seperti kalung emas kekinian atau cincin berlian, tentu bisa jadi pelipur lara yang manjur buat si dia.

3. Selipkan Kartu Ucapan dengan Kata-Kata Romantis

Jika ingin perhiasan berlian yang kamu berikan pada pasangan jadi hadiah yang penuh makna, coba deh, selipkan kartu ucapan dengan puisi atau kata-kata romantis! Hadiah tanpa kartu ucapan rasanya kurang lengkap, bukan?

Kata-kata romantis pada kartu ucapan tersebut tidak hanya membuatnya tersenyum dan tersentuh, tetapi juga membuat hadiah perhiasan berlian yang kamu berikan jadi hal istimewa yang akan selalu diingat.

4. Pilih Perhiasan Berlian Berdesain Unik dan Penuh Makna

Saat ini, berbagai desain perhiasan berlian bisa kamu pilih. Terlebih, banyak perhiasan model terbaru juga yang hadir dengan desain-desain unik dan memiliki makna tersendiri di balik desain tersebut.

Salah satu koleksi perhiasan berlian yang menyajikan desain-desain unik dan penuh makna adalah Flutter Collection dari Frank & co.

Koleksi perhiasan berlian yang satu ini hadir dengan desain unik berbentuk kupu-kupu yang menggambarkan sebuah keindahan di balik tempaan yang telah dilalui. Sama seperti cinta di mana di balik keindahannya terdapat perjuangan yang harus dilewati, bukan?

Apalagi bagi kamu yang sedang jatuh cinta, perhiasan berlian dengan desain kupu-kupu ini menjadi lambang yang pas akan perasaan milikmu, bak ungkapan "butterflies in my stomach".

Perhiasan berlian Flutter Collection dari Frank & co. yang terdiri dari gelang, anting, dan cincin. (ISTIMEWA)

Nah, untuk koleksi Flutter, #Franknco menggunakan taburan round diamond dan marquise diamond di setiap item-nya yang hadir dalam 5 ladies ring, 3 bangle, 3 earrings, serta 1 pendant.

Dengan variasi koleksi dari perhiasan berlian yang dihadirkan, #FlutterCollection jadi pilihan yang tepat dan bermakna, baik sebagai koleksi pribadi maupun untuk diberikan pada momen-momen spesial seperti ulang tahun atau tunangan.

Apalagi, setiap produk perhiasan berlian Flutter dari Frank & co. dikerjakan oleh tangan-tangan ahli yang sangat memperhatikan detail dan memiliki standar kualitas tinggi, serta menggunakan teknologi komputerisasi untuk desain hingga produksi perhiasan berlian, demi mencapai kualitas tinggi dengan konstruksi yang dinamis.

Tak hanya koleksi Flutter, kamu juga bisa memilih perhiasan model terbaru lainnya yang berdesain karakter lucu, seperti koleksi bernuansa Korea yaitu Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang menghadirkan 7 BTS character TinyTAN, yakni karakter yang terinspirasi oleh BTS yaitu RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook.

Gelang Berlian, Frank & co.’s TinyTAN Special Collection. (ISTIMEWA)

Koleksi menarik yang cocok untuk ungkapkan perasaanmu dengan #NyatakanTinyTANdenganFranknco ini terdiri dari 28 pieces, yaitu 7 kalung berlian, 7 gelang berlian, 7 kalung emas kekinian, dan 7 gelang emas. Apalagi, koleksi ini menggunakan mirror finish sehingga memberikan pantulan emas yang sangat mengkilap.

Sementara itu, bagi kamu yang sedang mencari referensi perhiasan berlian sebagai cincin tunangan dan rekomendasi cincin nikah, kamu bisa #NyatakanDenganFrankNco dengan memilih koleksi Engagement and Wedding Ring Frank & co. yang simple dan timeless.

Beberapa rekomendasi cincin nikah yang bisa kamu pilih di antaranya seri cincin berlian You Complete Me, Aureola, Wedding Ring Promo. Sementara itu, ada pula rekomendasi cincin tunangan, yakni seri Alegria.

You Complete Me adalah rekomendasi cincin nikah satu set yang terdiri dari dua cincin sekaligus, yakni cincin untuk pria dan wanita.

Beberapa rekomendasi cincin nikah dan cincin tunangan Frank & co di antaranya seri cincin berlian Alegria, You Complete Me, Aureola, dan Wedding Ring Promo. (Frank & co.)

Seri Aureola ditandai dengan ring set dua cincin nikah model cincin pria yang plain dan cincin wanita dengan jumlah berlian yang bisa dipilih. Ada pula Wedding Ring Promo dengan harga lebih terjangkau.

Sementara itu, koleksi perhiasan berlian Alegria merupakan cincin tunangan Frank & co. dengan warna white gold dengan berat 18 karat.

Sudah tentukan hadiah perhiasan berlian mana dari Frank & co.’s TinyTAN Special Collection dan Flutter Collection yang akan kamu berikan pada pasangan? Atau cincin berlian mana dari koleksi Engagement and Wedding Ring Frank & co. sebagai rekomendasi cincin tunangan dan cincin nikah kamu?

Nah, kamu bisa mengenal dan melihat lebih dekat koleksi perhiasan berlian dari Frank & co. dengan mengunjungi langsung gerai-gerai Frank & co. di seluruh Indonesia. Untuk mengikuti info koleksi perhiasan berlian dan hal-hal ter-update lainnya seputar perhiasan, kunjungi website Frank & co. dan Instagram @franknco_id, ya!