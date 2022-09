Chef Juna dan Chef Renatta Bahas Sejarah Kuliner di Dokuseries 'Kisarasa'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua selebriti chef yakni Chef Juna dan Chef Renatta akan memandu sebuah dokuseries berjudul 'Kisarasa: Kenali Kisah di Balik Rasa'.

Dalam dokuseries yang didukung oleh Dailybox Group itu, keduanya akan membahas soal sejarah dan kisah dari kuliner di suatu daerah.

"Every dish has a story to tell. Kisarasa menyajikan beragam kisah kuliner tradisional tanah air dengan satu benang merah, yaitu kuliner tradisional dapat melegenda dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman karena ada local heroes yang berusaha melestarikannya," tutur Chef Juna kepada awak media, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Sensasi Baru Ayam Goreng Tepung Ala Chef Renatta, Sausnya Spesial, Khas Nusantara

Chef Juna menjelaskan bahwa ide membuat dokuseries ini datang dari dirinya dan Chef Renatta.

"Orang kami (bersama Renatta) juga yang punya ide, kebetulan Dailybox Group dan Pak Kelvin juga ingin membuat semacam tayangan mengangkat dari Indonesia untuk Indonesia," terang Chef Juna.

"Kisarasa adalah serial dokumenter yang menceritakan betapa banyaknya tangan yang terlibat dalam proses pemilihan bahan baku hingga menjadi hidangan yang dinikmati oleh banyak orang," lanjut Chef Renatta.

Laporan terakhir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat ada 3.423 produksi film di Indonesia tetapi hanya 168 film diantaranya merupakan film dokumenter.

Baca juga: Cicipi Kelezatan Dori Pesmol dan Sate Maranggi Racikan Chef Juna

Berawal dari tantangan dunia perfilman Indonesia itulah, Dailybox Group melihat kesempatan ini untuk menampilkan beragam cita rasa makanan Indonesia yang dibalut dengan kisah sejarahnya lewat film dokumenter sinematik.

Tidak tanggung-tanggung, nantinya Raditya Dika, Najwa Shihab hingga Gusti Kanjeng Ratu Hemas turut berbagi cerita dalam serial dokumenter ini.

Nantinya dokuseries tersebut akan terdiri dari 8 episode berdurasi 30 menit yang dapat dinikmati eksklusif di Youtube KISARASA.