20 Ucapan Selamat Hari Natal dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dikirim Lewat Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Natal 2022 dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Memberikan ucapan menjadi salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan di Hari Natal dengan orang terkasih.

Mungkin kita tidak bisa bertemu dengan semua kerabat dan sahabat yang berarti dalam hidup kita.

Nah, ucapan Natal juga bisa dibagikan melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram hingga Twitter.

Tulisan ucapan Natal bisa jadi cara untuk kita berbagi sukacita meski tidak bisa bertatap muka secara langsung.

Ucapan Selamat Hari Natal

Baca juga: 30 Link Twibbon Hari Natal 2022, Simak Cara Membuat dan Bagikan ke Media Sosial

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Natal, dirangkum Tribunnews.com dari Good House Keeping dan Homemade Gifts Made Easy:

1. Merry Christmas with lots of love

Selamat Natal dengan banyak cinta.

2. May your heart be lifted in praise this Christmas for the wonderful gift of Jesus and the joy He brings to our lives.

Semoga hatimu terangkat dalam pujian Natal ini untuk hadiah indah Yesus dan sukacita yang Dia bawa ke dalam hidup kita.

3. Merry Christmas! May God bless you richly throughout the year.

Selamat Natal! Semoga Tuhan memberkati Anda sepanjang tahun.

4. Jesus is the reason for the season. Merry Christmas!

Yesus adalah alasan untuk musim ini. Selamat Natal!

5. May you have the gift of faith, the blessing of hope and the peace of His love at Christmas and always!