W.ESSENTIÈLS dan HAI Berkolaborasi Rilis Koleksi “Borderless Youth”

TRIBUNNEWS.COM - Memiliki kesamaan visi dan misi sekaligus merayakan ulang tahun HAI ke-45, W.ESSENTIÈLS dan HAI berkolaborasi untuk merilis koleksi spesial, "Borderless Youth."

Koleksi ini mengambil hal-hal historikal yang dimiliki HAI, lalu diterjemahkan oleh W.ESSENTIÈLS menjadi ready to wear products dari siluet produk yang ada di arsip brand fashion Internasional tersebut.

"HAI Merupakan leading Magazine/Media untuk segmen youth yang sudah terbukti selalu relevan di multigenerasi di Indonesia. Sementara W.ESSENTIÈLS yang mengangkat tema modern interpretation of vintage pieces tentu selaras dengan value-value historis yang dimiliki HAI untuk segment youth ini," kata Edward Satria, co-founder W.ESSENTIÈLS.

Interpretasi ini dituangkan ke dalam seluruh artikel, terdiri dari t-shirt dengan potongan oversize berhias grafis logo HAI dari masa ke masa, juga ada vintage football jersey yang menjadi tribute untuk jersey HAI Soccer yang pernah dirilis di tahun 90an, varsity, dan short pants.

HAI dan W.ESSENTIÈLS berharap, koleksi ini memberikan sesuatu yang segar baik untuk pembaca HAI dari masa lalu, maupun remaja sekarang.

"Produk yang kami tawarkan juga sesuai dengan value W.ESSENTIÈLS yaitu product first mindset sehingga harapannya produk ready to wear ini bisa bertahan lama di wardrobe para pembaca HAI dan juga pastinya dapat dibanggakan dan nyaman dipakai," tutur Edward lagi.

Alvin Bahar, lead editor HAI menambahkan, "Koleksi W.ESSENTIÈLS x HAI ini nggak cuma cocok dipakai oleh pembaca HAI, tapi juga remaja pada umumnya karena meski bergaya vintage desainnya tetap memiliki sentuhan fashion yang kuat sehingga bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari."

Koleksi W.ESSENTIÈLS x HAI dirilis pada Jumat, 23 Desember 2022. Koleksi ini akan tersedia di WORMHOLE, Jalan Sultan Agung No 9 Bandung. Untuk penjualan daring bisa mengunjungi situs www.wormholestore.com.