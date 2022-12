25 Caption Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris, Bisa Dibagikan ke IG atau Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Sebentar lagi, kita akan menyambut datangnya Tahun Baru 2023.

Biasanya, kita selalu mengabadikan momen saat pergantian malam Tahun Baru melalui foto maupun video.

Nantinya, foto atau video tersebut bisa kamu unggah ke media sosial.

Tentunya, kamu perlu memberikan caption atau keterangan bertema Tahun Baru 2023.

Untuk itu, berikut Tribunnews.com rangkum caption singkat bertema Tahun Baru 2023, dikutip dari rd.com dan Goodhousekeeping.

Caption Tahun Baru dalam Bahasa Inggris:

1. Cheers to 2023.

2. Raise your glass!

3. This New Year is gonna be good.

4. I’m ready for you, 2023.

5. Welcome 2023

6. Walking into 2023 like ...

7. 2022 went by like a blur. My New Year's resolution must have been too low.

8. My New Year's resolution is 1080 pixels.