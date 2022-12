20 Quotes Tahun Baru 2023, Cocok Jadi Caption di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan quotes untuk sambut Tahun Baru 2023.

Tahun 2023 sudah di depan mata.

Meriahkan Tahun Baru 2023 dengan pesta kembang api atau melakukan kegiatan menyenangkan lainnya bersama orang-orang terdekat.

Selain semua kemeriahan menjelang Tahun Baru, sekarang juga waktu yang tepat untuk merenungkan semua di tahun 2022.

Saatnya memulai awal yang baru untuk tahun 2023.

Kata-kata motivasi dalam artikel dapat memberimu semangat untuk melangkah ke awal yang baru dengan resolusi baru.

Quotes Tahun Baru 2023

Berikut ini kumpulan quotes Tahun Baru yang cocok dijadikan caption di media sosialmu, dikutip dari wordstream dan countryliving:

1. “No matter how hard the past is, you can always begin again.” — Jack Kornfield

"Tidak peduli seberapa sulit masa lalu, kamu selalu bisa memulai lagi." —Jack Kornfield

2. “The beginning is the most important part of the work.” — Plato

"Awal adalah bagian terpenting dari pekerjaan." —Plato

3. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”— Albert Einstein

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok.”—Albert Einstein