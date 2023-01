Apa Itu Sodium Cocoyl Isethionate dan Apa Manfaatnya bagi Kesehatan Kulit

Aktris cantik Alice Norin saat menghadiri peluncuran Our In One Gentle Face and Body Wash

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tinggal di negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia dapat memicu munculnya berbagai masalah kulit, mulai dari kulit kering, gatal-gatal, ruam hingga iritasi.

Kondisi ini membuat siapapun, baik wanita, pria, anak-anak hingga kaum lanjut usia (lansia) tentunya merasa tidak nyaman.

Oleh karena itu, saat ini muncul beragam produk perawatan tubuh maupun kulit yang concern terhadap permasalahan kulit yang dialami masyarakat di daerah tropis.

Brand Manager Our in One, Meicy Laurencia mengatakan bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit tiap anggota keluarga, pihaknya pun menghadirkan inovasi terbaru 'Our In One Gentle Face and Body Wash'.

Ia menekankan bahwa tiap anggota keluarga tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dalam upaya untuk merawat kulitnya.

Mulai dari kulit bayi yang cenderung sensitif, hingga kulit kakek maupun nenek yang telah mengalami fase penipisan kulit.

"Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan perawatan kulit berbeda-beda."

"Kulit bayi masih sangat sensitif, kulit kakek dan nenek butuh sabun dengan bahan lembut karena sudah mulai menipis, kulit ayah dan ibu butuh kelembaban karena mudah kering, kulit anak, remaja, dan dewasa butuh sabun yang bisa mencerahkan karena mulai kusam seiring meningkatnya aktivitas di luar rumah," kata Meicy, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/1/2023).

Saat ini, kata dia, ada begitu banyak sabun yang ada di pasaran, namun beberapa di antaranya menggunakan bahan dasar surfaktan yang justru dapat mengikis kulit dan memicu masalah seperti kulit kering dan iritasi.

Sedangkan sabun ini mengandung mild surfaktan dari minyak kelapa yakni Sodium Cocoyl Isethionate yang dapat mengurangi risiko iritasi pada kulit.

Lalu apa itu Sodium Cocoyl Isethionate?

Dikutip dari laman byrdie.com, Selasa (17/1/2023), Sodium Cocoyl Isethionate merupakan bubuk putih halus yang berasal dari minyak kelapa.

Proses pembuatannya berasal dari pencampuran asam sulfonat alami yang disebut asam isethionic dengan asam lemak yang secara alami terdapat dalam minyak kelapa.