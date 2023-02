25 Quotes Hari Valentine 14 Februari dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan quotes spesial untuk Hari Valentine.

Hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari.

Di Hari Kasih Sayang ini, orang-orang akan berkirim ucapan atau juga hadiah berupa bunga hingga cokelat.

Selain ucapan, kata-kata mutiara yang indah dan romantis juga cocok dikirim untuk orang terkasih.

Quotes spesial Hari Valentine dalam artikel ini bisa dikirim langsung ke orang-orang terdekat atau dijadikan caption di media sosial.

Quotes Hari Valentine

Baca juga: 50 Link Twibbon Hari Valentine 14 Februari 2023, Lengkap dengan Cara Mudah Unggah di Sosial Media

Berikut ini kumpulan quotes Hari Valentine, dikutip dari shutterfly dan goodhousekeeping:

1. "When first we fall in love, we feel that we know all there is to know about life, and perhaps we are right."— Mignon McLaughlin

"Ketika pertama kali kita jatuh cinta, kita merasa bahwa kita tahu semua yang perlu diketahui tentang kehidupan, dan mungkin kita benar."—Mignon McLaughlin

2. "Love doesn't make the world go 'round. Love is what makes the ride worthwhile." — Franklin P. Jones

"Cinta tidak membuat dunia berputar. Cinta yang membuat perjalanan itu berharga." —Franklin P. Jones

3. "Love is life. All, everything that I understand, I understand only because I love. Everything is, everything exists, only because I love." — Leo Tolstoy

"Cinta adalah hidup. Semua, semua yang saya mengerti, saya mengerti hanya karena saya mencintai. Semuanya ada, semuanya ada, hanya karena saya mencintai." —Leo Tolstoy

4. "It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous, that you realize just how much you love them." — Agatha Christie