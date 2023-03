Taman Safari Bogor: Promo 1001 Malam sampai Bukber All in Rp99 Ribu Selama Ramadan 2023

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut bulan Ramadan 2023, Taman Safari Bogor menggelar pertunjukkan 1001 Malam Special Arabian Nights. Istimewanya, pengunjung akan disuguhi pertunjukkan Aladin dan Jasmine yang kental dengan nuansa Timur Tengah.

“Pertunjukkan ini sangat kental dengan nuansa Timur Tengah. Seperti kita ketahui, kisah tentang Aladdin dan Jasmine diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun,” ungkap Manager Show Taman Safari Bogor, Yuliantary.

Tary juga memberi sedikit bocoran mengenai tampilan show 1001 Malam tentang Aladdin dan Jasmine ini.

“Dengan lampu ajaibnya, Aladdin yang miskin dan yatim piatu dibantu Jin untuk mendapatkan kekayaan dan mengubah hidupnya menjadi pangeran. Sehingga ia dapat diterima oleh keluarga kerajaan tempat Jasmine berasal,” jelas Tary.

Pertunjukkan Aladdin dan Jasmine ini bakal menemani keseruan ngabuburit saat berkunjung di Taman Safari Bogor selama Ramadan 2023.

“Selain berkeliling dan berinteraksi dengan satwa-satwa, pengunjung juga kita hibur dengan aksi teatrikal menjelang buka puasa. Jadi ngabuburit bakal seru dan menyenangkan,” ungkap General Manager (GM) Taman Safari Bogor, Emeraldo Parengkuan.

All You Can Eat Hanya Rp99 Ribu

Untuk memanjakan pengunjung selama Ramadan 2023, Rainforest Restaurant Taman Safari Bogor juga memberi kejutan promo sepsial. Rainforest membuka paket bukber all you can eat dengan harga Rp99 ribu.

“Dengan harga itu, pengunjung bisa makan bukber sepuasnya. Dan tidak harus bayar tiket masuk Taman Safari Bogor. Artinya, pengunjung bisa masuk Taman Safari Bogor untuk bukber saja dengan harga segitu,” ungkap Manager Rainforest Taman Safari Bogor, Indra Hassanudin.

Rain Forest Restaurant, kata Indra, mengeluarkan dua menu spesial Khas Arabian yakni salad dan nasi kebuli.“Arabian salad dan kebuli merupakan kuliner khas Timur Tengah yang banyak diminati masyarakat Asia, khususnya masyarakat Indonesia. Salad Arab adalah salah satu dari berbagai hidangan salad yang merupakan bagian dari masakan Arab . Menggabungkan banyak buah dan bumbu yang berbeda, dan sering disajikan sebagai bagian dari mezze,” ungkap Indra.

Terpisah, General Manager (GM) Taman Safari Bogor, Emeraldo Parengkuan, mengatakan telah menyiapkan banyak promo dan menu khusus untuk buka bersama (bukber) selama Ramadan 2023.

“Tema kita di Ramadan 2023 adalah Promo Special 1001 Malam. Paket-paket promo menariknya bisa dicek di website resmi kami di bogor.tamansafari.com. Ada pun yang paling istimewa untuk ngabuburit adalaH menonton pertunjukkan Aladinne and Jasminne yang dimulai setiap menjelang bukber di Rainforest Restaurant,” tandasnya.