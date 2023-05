Kumpulan Ucapan Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 Penuh Harapan dan Doa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 yang penuh harapan dan doa.

Hari Kenaikan Isa Almasih merupakan salah satu hari raya umat Kristiani.

Umat Kristiani akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang terjadi 40 hari setelah Paskah, dikutip dari NationalToday.

Tahun ini, Hari Kenaikan Isa Almasih jatuh pada Kamis, 18 Mei 2023.

Untuk memperingati Hari Keikan Isa Almasih, kamu dapat membagikan ucapan yang penuh harapan dan doa kepada orang-orang tersayang.

Kumpulan Ucapan Hari Kenaikan Isa Almasih 2023

Baca juga: 50 Link Twibbon Hari Kenaikan Isa Almasih 2023, Lengkap dengan Cara Membuatnya

Berikut kumpulan umpulan ucapan Hari Kenaikan Isa Almasi yang dikutip dari createcustomwishes.com, thefestiveboy, dan bestmessage.org:

1. "On this Ascension Day, It gives me great joy to tell you that the ascension of Jesus was his way to make us understand that the Lord exists. Happy Ascension Day 2023!"

"Pada Hari Kenaikan ini, Saya sangat bersukacita untuk memberi tahu Anda bahwa kenaikan Yesus adalah caranya untuk membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu ada. Selamat Hari Kenaikan 2023!"

2. "On this big day, I pray that may Jesus give you all the happiness and all the love that you deserve in life. Happy Ascension Day 2023!"

"Pada hari besar ini, saya berdoa semoga Yesus memberi Anda semua kebahagiaan dan semua cinta yang pantas Anda dapatkan dalam hidup. Selamat Hari Kenaikan 2023!"

3. "It’s the day of the Lord’s ascension towards the gates of heaven. Let’s all celebrate this joyous occasion with peace and love in our hearts. –Happy Ascension Day 2023!"

"Ini adalah hari kenaikan Tuhan menuju gerbang surga. Mari kita rayakan momen yang menggembirakan ini dengan kedamaian dan cinta di hati kita. – Selamat Hari Kenaikan 2023!"

4. "It’s the day of the Lord’s ascension towards the gates of heaven. Let’s all celebrate this joyous occasion with peace and love in our hearts. Happy Ascension Day of Jesus Christ 2023!"