Banyak Tas Bermerek dari Luar Negeri, Sophia Latjuba Terpesona Buatan Lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di balik pesonanya sebagai artis populer, Sophia Latjuba ternyata menyukai buatan lokal untuk kebutuhan perlengkapan dandannya dan membuatnya tampil maksimal.

Sophia Latjuba mengatakan bahwa dirinya lebih percaya diri menggunakan buatan dalam negeri termasuk tas. Menurutnya terlebih sekarang sudah banyak yang bagus dan tak dipungkiri industri fashion di dalam negeri semakin berkembang,

Di saat banyak artis percaya diri dengan tas-tas bermerek dari luar negeri, Sophia lebih memilih menggunakan tas produksi lokal tersebut dalam kegiatan kesehariannyaa.

Menurutnya, dengan desain yang stylish, ia dengan leluasa menggunakan tas-tas ini untuk berbagai kegiatan di siang dan malam hari. Kecintaan Sophia Latjuba pada produksi dalam dalam negeri membuat produsen tas lokal Elizabeth mengangkat Sophia Latjuba sebagai brand ambassadornya.

Melalui perannya sebagai brand ambassador Elizabeth, Sophia ingin membawa produk lokal ke kancah internasional. Ia berharap produsen lokal semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya, termasuk Elizabeth, produsen tas lokal yang sudah menginjak usia 60 tahun.

Ia juga mengapresiasi berkembang pesatnya industri kreatif di Indonesia.

"Sangat luar biasa brand-brand lokal saat ini. Makin kesini makin berkembang dan Elizabeth adalah top of the king nya. Saya semakin bangga dengan ciptaan kita sendiri", ujar Sophia saat peragaan berbagai koleksi fashion bertajuk "Elizabeth Sixty Years of Symphonic Journey" di Soehana Hall-SCBD, pada Sabtu (8/7/2023).

Melalui event ini, Elizabeth ingin menyajikan karya nyata, dengan menghadirkan berbagai koleksi cantik serta memesona. Acara peluncuran ini sekaligus sebagai rangkaian perayaan HUT ke-60 tahun Elizabeth.

Mengusung tema Elizabeth Symphonic Journey, acara ini menampilkan nuansa serba merah, dan tampilan lebih berani dan energic, untuk merayakan 60th Elizabeth.

Denny Subali, Direktur Elizabeth mengatakan Elizabeth Sixty Years of Symphonic Journey ini diadakan, bukan hanya sebagai perayaan ulang tahun biasa, namun sebagai momentum bahwa produk lokal Indonesia, dapat terus berkarya di tengah persaingan brand asing.

"Saya yakin, dengan dukungan banyak pihak, dan masyarakat, brand lokal Indonesia mampu untuk bersaing di kancah Internasional," ucapnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang tak pernah lelah membantu, mendukung, dan mendampingi perjalanan selama 60 tahun ini. Ia berharap Elizabeth dapat terus berkarya sampai ratusan tahun kedepan dan menjadi kebanggan bagi Indonesia.