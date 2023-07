Cara Caca Tengker Hindari Anaknya dari Kecanduan Gawai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghindari anak dari kecanduan gadget atau kecanduan gawai, rasanya tidaklah mudah.

Psikolog sekaligus selebgram Marsha Tengker atau dikenal dengan Caca Tengker punya trik sendiri.

Langkah pertama yang dilakukan Caca Tengker adalah memberikan pengertian pada anak perihal penggunaan gawai.

Menurut Caca, gawai tidak selalu bersifat negatif.

Kadang kala juga membawa dampak positif pada anak.

Namun, gawai menurut Caca bukan sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kesenangan anak, atau jadi halangan untuk melakukan apa yang mesti dikerjakan.

Sehingga, Caca kerap memberikan pemahaman sang buah hati jika ada kegiatan lain yang mesti dikerjakan.

"Jadi kalau misal ke anak dan aku juga ritmenya sama. (Kasih penjelasan) ini satu hiburan, tapi mbak Salwa (anak sulung Caca) ada kegiatan lain loh yang bisa bermamfaat buat mbak salwa," tuturnya dalam konferensi pers Be The Unstoppable Family with Betadine di Jakarta Selatan, Kamis(13/7/2023).

Kedua, orangtua harus selalu memberikan contoh pada anak untuk memanajemen penggunaan gawai.

Menurut Caca, gawai akan selalu menarik untuk anak.

Bahkan tidak hanya anak saja, gawai pun turut menarik bagi orangtua.

"Kita sendiri tidak bisa lepas dari itu. Tapi bukan salah gawainya, tapi bagaimana kita sebagai penggunanya. Kalau bisa kita juga menceritakan itu ke anak. Jadi contoh ke anak," kata Caca lagi.

Ia pun terkadang tidak luput diingatkan oleh sang buah hati perihal penggunaan gawai yang berlebihan.



Ketiga, mengajak anak untuk berbicara dan tukar pikiran.