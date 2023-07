Sejak Pandemi Banyak yang Peduli dengan Makanan Sehat, Mie Shirataki Jadi Pilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi memberikan dampak positif pada gaya hidup terutama kebiasaan sehat.

Mereka yang tadinya mau hidup seenaknya, jadi ingin hidup yang lebih sehat, termasuk memikirkan asuapan makanan yang sehat.

Mie instan yang biasa jadi solusi bagi mereka yang sibuk atau yang mager (malas gerak) mulai bergeser.

Generasi milenials yang memiliki keterbatasan waktu untuk memasak karena bekerja memilih jenis makanan yang lebih sehat.

Mie shirataki menjadi salah satu pilihan.

Baca juga: Menteri Pertanian Dorong Beras Porang Shirataki Madiun Bersaing di Pasar Global

Mie yang satu ini dipercaya bisa membantu menurunkan berat badan.

Hal ini berkat kalorinya yang rendah dan tinggi serat.

Mie ini mampu membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh”

Salah satu jenisnya adalah Shirataki ‘Noodle in an Cup’ by KleanMie, hadir menjadi solusi untuk memulai hidup sehat dengan pilihan makanan yang enak dan rendah kalori.

Mie ini hanya mengandung 160-230 kalori per porsi, tinggi protein, pastinya tanpa MSG, Pewarna dan juga Pengawet.

Lewat KleanMie di Indonesia mie shirataki yang satu ini hadir pertama di Pameran Food and Hotel Indonesia (FHI) 2023, sebuah pameran Horeka terbesar di Indonesia di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta, 26-28 Juli 2023.

Founder KleanMie Kevin Novianus bersama Josephine Halim mengatakan KleanMie memiliki visi untuk membantu masyarakat Indonesia memulai hidup sehat dan praktis, jelas

Baca juga: Megawati Sedih Porang Ditanam di Indonesia, Tapi Jepang Yang Untung dari Beras Shirataki

Kevin Novianus saat ditemui ditengah – tengah Pameran FHI mengatakan KleanMie yang berdiri 2018 ini ‘Part of Clean Group’.

Bisnisnya bermula dari F&B Outlet yaitu Clean Bowl.

Ada makanan, ada minuman yang tersebar di berbagai mall-mall di Jakarta Kelas A seperti Mall PIK Avenue, Mall of Indonesia, dan Lippo Mall Kemang. Selain di Clean Group terdapat juga Clean Catering – nya. Jadi dari F&B, makanan-minuman, kita juga ada clean catering.

Tak heran produk KleanMie kini pun sudah berupa frozen product, sehingga pendistribusiannya tersebar ada di seluruh supermarket, baik di Jakarta, Bali, Padang, dan kota lainnya.