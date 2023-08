Ingin Sehat tapi Suka Konsumsi Mi Instan, Coba Terapkan Mindful Eating

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Tren gaya hidup sehat meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Salah satunya adalah memperhatikan asupan makanan sehari-hari.

Dampak umum dari tidak terkontrolnya asupan makanan adalah stamina menjadi buruk, kekebalan tubuh melemah, obesitas, hingga penyakit serius.

Soal pilihan makanan, praktisi kuliner Kevindra Prianto Soemantri mengungkapkan, pentingnya menerapkan praktik mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran.

Tak jarang orang hanya asal makan dengan dalih yang penting kenyang.

Diketahui, Mindful eating merupakan proses menyadari secara penuh apa yang sedang dikonsumsi baik makanan maupun minuman, jumlah makanan, serta memperhatikan emosi makan yakni lapar dan kenyang.

Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari praktik makan tersebut.

Selain fisik, mental juga bisa dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi.

“You are what you eat adalah sebuah statement yang sangat relevan di zaman sekarang. Karena di aktivitas kita yang semakin padat, dengan opsi kegiatan yang banyak juga, kita dituntut untuk bisa lebih mindful eating terhadap apa yang kita konsumsi,” tutur dia dalam kegiatan peluncuran Mie Sedap Baked beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, praktik makan tersebut sangat dianjurkan untuk masyarakat perkotaan yang memiliki aktivitas padat.

Makanan bernutrisi penting sebagai menunjang aktivitas sehari-hari, dimana makanan bergizi seimbang diperlukan untuk menjaga kerja dan fungsi organ tubuh.

“Makanan bernutrisi itu bisa menambah produktivitas sehari-hari. Bagaimana sebagai manusia kita tetap makan, tapi asupan yang kita konsumsi sangat mempengaruhi. Sibuk meeting, aktivitas full tapi makanan tetap harus dijaga. Ketika siang makan nasi dengan menu bersantan maka saat malam kita sebaiknya makan banyak sayur dan buah. Misalnya seperti itu,” terang Kevin.

Di tengah beragamnya jenis makanan yang ada, mie instan sering kali jadi pilihan makanan yang praktis.