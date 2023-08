Bali Fashion Trend 2023, BFT Ukir Jejak Desainer Indonesia di Pasar Global dengan Wastra Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Pulau Dewata, Bali, kembali mempersiapkan panggung spektakuler untuk acara mode tahunan yang sangat dinanti-nantikan: Bali Fashion Trend 2023 (BFT).

Acara tahunan IFC – Indonesian Fashion Chamber Chapter Denpasar, bukan hanya sekadar pameran fashion, BFT tahun ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yakni menjadikan Bali sebagai pintu gerbang bagi desainer fashion Indonesia menuju pasar global.

Memasuki era baru di industri fesyen 5.0, Bali Fashion Trend hadir dengan tema “Revival”, di mana fesyen beradaptasi untuk tetap dapat berkelanjutan dalam menghadapi era baru. Rangkaian event BFT digelar pada 3 - 6 Agustus 2023.

BFT merupakan representasi komitmen dan konsistensi pelaku industri fashion Indonesia khususnya Bali dalam industri mode yang bergerak cepat dan terus berubah, dengan menampilkan serangkaian desain mutakhir yang merangkul keberlanjutan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi.

Tema survival berarti interpretasi terhadap fesyen di masa depan dengan tetap merangkul dan menghargai karya masa lalu.

Dalam era globalisasi ini, Bali Fashion Trend 2023 memiliki peran penting dalam mewujudkan impian para desainer Indonesia untuk merambah pasar dunia.

Bali, dengan daya tarik budayanya yang tak terkalahkan dan keindahan alamnya yang menakjubkan, menjadi lokasi yang tepat untuk membangun jembatan antara kreativitas desainer Indonesia dengan citra internasional.

Salah satu fokus utama BFT tahun ini adalah mencari dan mendukung bakat-bakat baru serta desainer muda yang berpotensi.

Tujuan ini bertujuan untuk meneruskan tongkat estafet dari para senior desainer Indonesia, memastikan kelanjutan perkembangan industri mode tanah air yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah adanya regenerasi yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia fashion Indonesia.

Namun, BFT tidak hanya sekadar mengejar tren. Di balik semua itu, ada kekuatan yang menggerakkan, yaitu "wastra" Indonesia.

Wastra menjadi bahan utama yang membawa sentuhan khas Indonesia dalam setiap karya desainer. Keindahan dan keunikan wastra menjadi jembatan yang menghubungkan warisan budaya Indonesia dengan trend fashion global.

Dengan memadukan kekuatan wastra Indonesia, BFT memiliki visi untuk mendorong merek-merek dan desainer-desainer Tanah Air menuju panggung global.

BFT 2023 memproklamirkan semangat Indonesia untuk berbicara dalam bahasa mode global. Kombinasi antara kekayaan budaya, seni, dan kreativitas desainer muda akan membangun identitas fashion Indonesia yang kuat dan meyakinkan.

Harapannya adalah melalui BFT, para desainer Tanah Air dapat menemukan wadah untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia.

BFT 2023, didukung oleh Viva Cosmetic sebagai official makeup dan hairdo, Discovery Mall Bali sebagai official venue, Coca Cola, You C 1.000, Ai em Management, LV C&C Management, Wai Em Em, Point Model Management, Angeliqa Wu Fashion Design Course, Bima Model Management, The Model Management, Pratama Sound and Lighting, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Desain & Bisnis Bali, SMK3 Denpasar dan LPTB Susan Budihardjo.