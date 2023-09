8 Desainer dan Jenama Fesyen Indonesia Turut Ramaikan IN2MF in Paris

Potret fashion show Internasional Modest Fashion Festival in Paris (istimewa)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun ini, untuk pertama kalinya Indonesia Internasional Modest Fashion Festival (IN2MF) hadir di Paris.

IN2MF in Paris diselenggarakan di The Westin Paris-Vendome, Kota Paris, Perancis pada Sabtu (2/9/2023).

Dengan mengusung tema 'Weaving Sustainability into Modest Fashion with Wastra Indonesia,' IN2MF in Paris menampilkan keindahan wastra Indonesia dalam desain modest fashion yang inovatif, stylish, dan sustainable.

Terdapat koleksi dari 8 desainer dan jenama fesyen Indonesia yang meramaikan IN2MF in Paris.

Yakni Anggia Handmade, Itang Yunas, Kami, Khanaan, Sanet Sabintang, Syukriah Rusydi, Thiffa Qaist, dan Wening Angga.

Adapun pelaksanaan IN2MF in Paris diharapkan dapat menarik perhatian pasar Eropa untuk menghadiri event IN2MF yang menjadi bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Yakni forum kolaborasi bergengsi skala internasional bagi pengusaha dan investor syariah, termasuk modest fashion dari seluruh dunia, pada 25 hingga 29 Oktober 2023 di Jakarta, Indonesia.

"Untuk mewujudkan target Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dan menjadi acuan modest fashion dunia yang dicanangkan oleh Pemerintah RI," kata Ita Rulina selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

"Maka kami membawa modest fashion Indonesia ke pusat fesyen global, di Paris agar modest fashion Indonesia dapat unjuk gigi dan bersaing dengan desainer global," lanjutnya.

Selain itu ada dua aspek yang ditargetkan dari pelaksanaan IN2MF in Paris.

Pertama, mempromosikan event IN2MF agar semakin dikenal di kancah dunia.

Kedua, membawa produk dan desainer modest fashion Indonesia ke Paris dengan mengedepankan wastra dan narasi tentang nilai-nilainya.

IN2MF ditargetkan untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Sebagaimana informasi, IN2MF diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC).

Perhelatan ini juga turut didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris dan Ivan Gunawan Cosmetics sebagai Official Make up Brand.