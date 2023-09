Kpopers Bisa Nabung dan Dapat Tiket SMTOWN LIVE 2023 dari Bank KB Bukopin! Begini Caranya

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) punya kabar gembira bagi para Kpopers, khususnya penggemar artis-artis di bawah naungan SM Entertainment.

Sebagai sponsor Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 23 September 2023 mendatang, kali ini Bank KB Bukopin kembali menghadirkan promo menarik lewat program “Nabung Sambil Nonton Konser K-Pop” yang bisa diikuti oleh seluruh nasabah baru dan eksisting.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, “Kami melihat antusiasme masyarakat untuk menyaksikan konser ini cukup besar. Oleh karena itu, program “Nabung Sambil Nonton Konser K-Pop” ini kami hadirkan untuk menjawab keinginan nasabah tersebut.”

Ia menjelaskan, melalui program ini, Bank KB Bukopin memberikan kesempatan yang lebih pasti kepada nasabah baru dan nasabah eksisting untuk mendapatkan tiket konser K-Pop SMTOWN LIVE 2023.

“Kami berharap nasabah dapat menikmati konser K-Pop dengan sepenuh hati dan bahagia,” sambungnya.

Bagi kamu yang tertarik untuk ikut serta dalam program “Nabung Sambil Nonton Konser K-Pop” bersama Bank KB Bukopin, berikut syarat dan ketentuannya:

1. Nasabah wajib memiliki rekening Tabungan SiAga, Tabungan SiAga Kerjasama, Tabungan Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha) dan Tabungan Premium KB Bukopin yang terhubung ke aplikasi e-channel KB Bukopin. Nasabah bisa melakukan pembukaan salah satu rekening tersebut di kantor cabang Bank KB Bukopin terdekat.

2. Program berlaku untuk nasabah baru dan eksisting Bank KB Bukopin.

3. Nasabah bersedia dananya diblokir selama 3 bulan dengan rincian pemblokiran dana sebagai berikut:

-Penempatan dana Rp3 juta dapat 1 tiket konser

-Penempatan dana Rp6 juta dapat 2 tiket konser

-Penempatan dana Rp9 juta dapat 3 tiket konser

-Penempatan dana Rp12 juta dapat 4 tiket konser

4. Sumber dana untuk program konser merupakan dana dari setoran tunai atau dana yang berasal dari rekening Bank lain.

5. Mekanisme program First Come First Serve dengan kuota tiket konser terbatas. Program akan dihentikan apabila kuota tiket konser sudah terpenuhi atau habis.

6. Periode program berlangsung mulai 6 September 2023 sampai 20 September 2023.

Yuk, langsung ikuti program “Nabung Sambil Nonton Konser K-Pop” dan wujudkan impianmu untuk menyaksikan penampilan TVXQ!, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa, dan RIIZEsecara langsung di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA!

Untuk informasi lebih lanjut terkait program “Nabung Sambil Nonton Konser K-Pop”, kunjungi Instagram resmi @kbbukopin atau hubungi Halo KB Bukopin di nomor 14005.

