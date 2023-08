Berhasil Implementasi GRC, Bank KB Bukopin Borong 3 Penghargaan GRC & Performance Excellence Awards

PT Bank KB Bukopin (BBKP) Tbk berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan bergengsi di ajang GRC and Performance Excellence Award 2023.

Dengan kata lain, ketiga apresiasi ini menjadi pengakuan atas komitmen perseroan dalam meningkatkan pengawasan proses bisnis maupun operasional, yang juga berguna menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Ketiga penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya, Tom mengungkapkan perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan tata kelola perusahaan agar makin baik ke depannya.

“Penghargaan ini membuktikan komitmen KB Bukopin dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness, dalam setiap aktivitas dan operasional bisnisnya. Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa menghadirkan layanan terdepan sehingga menjadi bank yang dicintai nasabah maupun masyarakat,” ucap Tom Lee ketika menerima penghargaan.

Tiga penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2023 yang diborong Bank KB Bukopin pada ajang ini, antara lain;

- The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2023

- The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023

- The Best CEO For GRC Excellence 2023

Implementasi tata kelola perusahaan dengan baik

Penghargaan-penghargaan yang diterima KB Bukopin didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri yang sebagian besar merupakan praktisi, birokrat, akademisi dan konsultan senior yang memang ahli dalam GRC.

Berdasarkan analisis para pakar tersebut, Bank KB Bukopin dinilai telah sukses mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik, sesuai dengan tata nilai dan manajemen risiko yang berlaku di dunia internasional.

Ada berbagai aspek yang dijadikan penilaian, namun GRC Excellence Awards menekankan perspektif holistik pada Tata Kelola, Strategi, Manajemen Kinerja, Audit Internal dan departemen lainnya, memberikan umpan balik yang inovatif dan kriteria evaluasi yang komprehensif.

Proses penjurian juga cukup ketat, selain diawali dari penilaian GRC terhadap sekitar 300 perusahaan di Tanah Air, tim penilai dan dewan juri juga memperhatikan aspek-aspek seperti kinerja bisnis dan keuangan antara tahun 2021-2022, Kebijakan dan pelaksanaan GCG, Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk periode yang sama, Pengaruh dan peran dari berbagai posisi manajerial di GRC dan Pencapaian yang disoroti terkait GRC.

Sebagai perusahaan, Bank KB Bukopin juga berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan penerapan Governance Risk dan Compliance (GRC). Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip GRC di setiap kegiatan usaha yang terlihat dari visi dan misi KB Bukopin, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perusahaan.

GRC and Performance Excellence Award 2023 sendiri merupakan ajang penghargaan yang diakui secara global dan dijalankan oleh Dewan Juri dengan pengalaman luas di berbagai sektor baik internasional maupun lokal. Kuatnya kredibilitas dan kedudukan penghargaan ini dilatarbelakangi oleh pendidikan mereka yang luas dari negara-negara terkemuka.