NasDem Resmi Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Anies: Kami Terima

TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024.

Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 diumumkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh di DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (3/10/2022).

"NasDem mencari yang terbaik dari yang terbaik, NasDem akhirnya melihat sosok Anies Baswedan."

"Kami mempunyai keyakinan dalam prespektif dalam secara makro dan mikro sejalan dengan apa yang kami (NasDem) yakini," kata Surya Paloh.

"Kenapa Anies Baswedan? Why not the best?" tambah Surya Paloh.

Setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres, Surya Paloh mendatangi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dan menjabat tangan.

Di satu sisi, terdengar teriakan 'presiden, presiden' hingga 'Anies Presiden Indonesia' dari sejumlah kader

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengatakan menerima dan siap menjawab tugas dari Partai NasDem.

"Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu," kata Anies.

Meski demikian, Anies tetap meminta waktu untuk menyelesaikan segala urusannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.