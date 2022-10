NasDem Usung Anies Baswedan Capres 2024, Politisi PDIP: Selamat Berjuang Mudah-mudahan Berhasil

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem telah resmi emilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada Pemilu 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengomentari deklarasi Partai NasDem yang dilakukan pada hari ini, Senin (3/10/2022).

Gembong ikut memberi ucapan selamat dan memberikan doa untuk Anies Baswedan.

"Kalau Pak Anies dicapreskan oleh NasDem ya saya ucapkan selamat berjuang. Mudah-mudahan berhasil," ungkapnya di Gedung DPRD DKI setelah menghadiri rapat di ruang rapat Bapemperda, Senin (3/10/2022).

Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam konferensi pers yang digelar di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan Anies adalah pilihan terbaik.

“Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ucapnya.

Selain nama Anies, sebelumnya ada tiga kandidat capres 2024 dari hasil rapat kerja nasional (rakernas) yang mau diusung diusung NasDem.

Tiga nama tersebut adalah figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa yang juga sebelumnya digadanga-gadang bakal diusung NasDem.

“Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya why not the best,” ungkap Surya Paloh.