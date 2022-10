Pernyataan Lengkap Anies Baswedan Terima Mandat NasDem Jadi Capres 2024, Singgung Peribahasa Aceh

TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem resmi deklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Pengumuman deklarasi Capres Partai NasDem ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh.

Anies Baswedan merupakan salah satu dari tiga nama bakal Capres 2024 Partai NasDem berdasarkan hasil Rakernas pada Juni 2022.

Dua nama selain Anies yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Surya Paloh pun menjelaskan alasannya kenapa mengusung nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Kenapa Anies Baswedan? Why not the best," ucap Surya Paloh dalam sambutan yang disiarkan di YouTube NasDem TV.

Anies pun menyambut baik penunjukan dirinya sebagai Calon Presiden 2024 oleh Partai NasDem itu.

Dalam sambutannya, Anies menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik.

Anies juga menyebutkan peribahasa Aceh 'Jada wa jadi. Meunan ta pinta, meunan jadi', yang kurang lebih memiliki arti begitu niat langsung jadi dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi.

