Anies Baswedan Tebar Senyum Dideklarasikan NasDem Jadi Capres 2024, Nyatakan Siap Jawab Tantangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menebar senyum saat dideklarasikan Partai NasDem sebagai calon presiden atau Capres 2024.

Anies Baswedan datang ke Nasdem Tower, Jakarta Pusat, sekira pukul 09.30 WIB, Senin (3/10/2022).

Mengenakan jas berwarna hitam, kedatangan Anies Baswedan disambut dua kader Nasdem.

Saat memasuki Nasdem Tower, Anies terlihat semringah dan tidak henti-hentinya tersenyum dan melambai tangan ke awak media.

Namun, ia tak menyampaikan sepatah kata pun saat tiba di NasDem Tower.

Surya Paloh, selaku Ketua Umum Partai NasDem menjelaskan alasannya kenapa pihaknya mengusung nama mantan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai kandidat presiden.

"Kenapa Anies Baswedan? Why not the best," ucap Surya Paloh dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya.

Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies terpilih menjadi Presiden RI.

"Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan, insya Allah jika saudara Anies Rasyid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya," ujarnya.

Surya Paloh mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata melainkan pembangunan karakter.