Profil Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Lulusan S3 IPB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2019-2024.

Ibas adalah satu dari enam Wakil Ketua Umum Demokrat periode kepemimpinan kakaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di parlemen, Ibas adalah anggota DPR Fraksi Demokrat dengan Daerah pemilihan Jawa Timur VII.

Istrinya adalah Siti Ruby Aliya Rajasa, putri politikus Hatta Rajasa.

Diketahui, Ibas merupakan tamatan dari Curtin University Perth, Australia.

Lantas inilah profil Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Ibas lahir di Bandung pada 24 November 1980.

Baca juga: AHY Klaim Era SBY Lebih Sejahtera, Masinton: Kalau Fakta Itu Ada Harusnya Demokrat Menang Pemilu

Ia merupakan putra kedua dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono).

Mengutip laman DPR, menantu Hatta Rajasa ini menempuh pendidikan dasar di SD Merdeka Bandung.

Kemudian melanjutkan di SMPN 20 Jakarta.

Di jenjang SMA, Ibas bersekolah di SMAN 39 Jakarta.

Saat ini Ibas menyandang gelar doktor setelah tamat S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Riwayat Pendidikan

Gelar doktor Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas resmi disahkan melalui Wisuda Daring Program Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister, dan Doktor Tahap VII Tahun 2021 Institut Pertanian Bogor. (Ist)

SD Merdeka Bandung. Tahun: 1987 - 1993

SMPN 20 Jakarta. Tahun: 1993 - 1996

SMAN 39 Jakarta. Tahun: 1996 - 1999

Bachelor of Commerce in Finance De Commerce, Curtin University Perth. Tahun: 2002 - 2005

Master of Science ini International Political Economy, Nanyang Tech.University Singapore. Tahun: 2006 - 2007

Ekonomi Bisnis, Institut Pertanian Bogor . Tahun: 2017 - 2018

Riwayat Pekerjaan

DPR RI, Sebagai: Ketua Fraksi . Tahun: 2014 - 2019

DPP Partai Demokrat, Sebagai: Ketua Komisi Pemenangan Pemilu. Tahun: 2014 - 2019

Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan POLRI (GMFKPPI) , Sebagai: Dewan Pertimbangan. Tahun: 2012 - 2018

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) , Sebagai: Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga. Tahun: 2010 - 2015

DPP Partai Demokrat , Sebagai: Sekretaris Jenderal . Tahun: 2010 - 2015

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) , Sebagai: Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian . Tahun: 2008 - 2010

Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan POLRI (GMFKPPI) , Sebagai: Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga. Tahun: 2007 - 2012

DPP Partai Demokrat, Sebagai: Ketua Departemen Kaderisasi. Tahun: 2005 - 2019

Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam , Sebagai: Sekretaris II . Tahun: 2004 - 2018

Riwayat Organisasi

DPP Partai Demokrat , Sebagai: Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai . Tahun: 2014 - 2019

Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan POLRI (GMFKPPI) , Sebagai: Dewan Pertimbangan . Tahun: 2012 - 2018

Kamar Dagang dan Indsutri (KADIN) , Sebagai: Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga. Tahun: 2010 - 2015

DPP Partai Demokrat , Sebagai: Sekretaris Jenderal . Tahun: 2010 - 2015

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) , Sebagai: Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian . Tahun: 2008 - 2010

DPP Partai Demokrat, Sebagai: Ketua Departemen Kaderisasi . Tahun: 2008 - 2010

Majelis Dzikir SBY Nurussalam , Sebagai: Sekretaris II . Tahun: 2004 - 2018

(Tribunnews.com/Chrysnha)