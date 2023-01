Jika Prabowo Lawan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Bakal Pilih Siapa?

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno berbicara soal dukungan politiknya terhadap sosok calon presiden di Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Seperti diketahui, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan digadang-gadang menjadi capres pada Pemilu 2024.

Menyikapi hal tersebut, Sandiga mengatakan dirinya akan mendukung Prabowo Subianto, ketimbang mantan mitranya di DKI Jakarta tersebut.

Adapun hal ini disampaikan Sandiaga dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023).

“Kalau saya akhirnya harus memilih head to head antara Pak Prabowo sama Pak Anies mantan mitra saya, my heart is wes Pak Prabowo. My brain mungkin sama yang lain, tapi my heart is mungkin sama Pak Prabowo,” kata Sandiaga Uno.

“Dan mungkin itu yang saya pikirkan gitu. Itu jawaban jujur saya. Dan saya ga perlu mikir kalau itu. Itu sudah menjadi default. begitu ditanya, langsung jawab,” lanjut dia.

Prabowo di mata Sandiaga, merupakan sosok yang konsisten menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini pernah mendampingi Anies Baswedan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Bersama Pak Anies kita berhasil memenangkan kontestasi (Pilgub DKI 2017), bersama Pak Prabowo kita belum berhasil (Pilpres 2019),” ucapnya.

Sandi menambahkan bahwa Prabowo merupakan sosok yang kerap disalahpahami di antara tokoh politik nasional yang lain.

“Dilemanya itu jadi mungkin Pak Prabowo itu sebuah enigma,” katanya.

Namun, kata Sandi, persepsi yang salah itu umumnya terjadi pada sosok yang belum mengenal dekat Prabowo Subianto.

Menurutnya, orang yang mengenal dekat Menteri Pertahanan RI ini punya pandangan lain terkait sosok Prabowo Subianto sebenarnya.