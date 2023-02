Amien Rais Sindir Prabowo saat Rakernas Partai Ummat, Pengamat Nilai Reaksioner

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat sindiran dari Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais.

Sindiran Amien Rais dilontarkan saat Rakernas Partai Ummat.

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai pernyataan Amin Rais tersebut bisa dikatakan reaksioner.

Sebab kata Arif, Prabowo dengan Amin Rais merupakan sahabat yang selama ini saling membantu.

"Kalau sebagai sahabat karena kesibukanya dan kemudian karena tidak bisa hadir dalam acara tersebut tentu akan dinilai publik reaksioner," kata Arif kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Apalagi lanjutnya, Prabowo selama ini banyak membantu partai Ummat.

"Kalau yang saya dengar Amien Rais mengucapkan terimakasih pada Prabowo dan Gerindra karena banyak membantu partainya," tuturnya.

Amien Rais Curhat

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais menyindir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tak memenuhi undangan rapat kerja nasional (Rakernas) partainya.

Prabowo merupakan salah satu bakal calon presiden (bacapres) berdasarkan aspirasi kader Partai Ummat.

Amien mengatakan dirinya menghubungi Prabowo dalam tiga bulan terakhir.

Namun tak kunjung direspons dengan dalih sedang bepergian ke luar negeri.

"Pak Prabowo itu tiga bulan saya hubungi (lewah telepon) tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya (ajudan) bilang sedang keluar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang dua hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah," kata Amien seusai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Padahal, Amien menuturkan jika dirinya hanya meminta waktu sekitar 10 menit untuk berjumpa Prabowo.

"Please i want to see Prabowo for 10 minutes only," ucapnya.

Dia lalu menyentil Prabowo yang belakangan tampak menonton konser, sementara untuk menemuinya tidak bisa.

"Jadi melihat kemarin apa konser kan juga bisa, bahkan dua jam lebih, tetapi untuk ketemu sahabatnya karibnya ini bukan sampe ayatullah saya, ya sudahlah," ungkap Amien.