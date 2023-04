Pidato Lengkap Ganjar Pranowo Usai Ditunjuk Megawati Jadi Capres PDIP

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, resmi diusung sebagai bakal calon presiden (Capres) dari PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 secara daring pada Jumat (21/4/2023) siang.

Keputusan tersebut diumumkan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat dan disaksikan oleh kader PDIP secara daring.

"Dengan mengucapkan bismillah, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden RI dari PDIP," ujar Megawati dalam Rapat DPP Partai ke-140, Jumat.

Setelah diumumkan Megawati sebagai Capres 2024, Ganjar Pranowo menyampaikan pidatonya.

Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo menyampaikan, Megawati melalui proses panjang sebelum akhirnya resmi mengumumkan nama Capres 2024 dari PDIP.

Ganjar Pranowo pun mengaku terhormat ditugasi sebagai bakal Capres 2024 dari PDIP.

"Ini keputusan yang diambil oleh ketua umum yang melalui proses yang panjang."

"Sebuah kehormatan bagi saya mendapat penugasan sebagai kader partai," ungkapnya, Jumat, dilansir YouTube Kompas TV.

Gubernur Jawa Tengah itu lalu meminta dukungan dari para kader PDIP terkait penunjukannya sebagai Capres 2024.

"Di samping ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran."

"Inilah momentum untuk kita mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one," ucapnya.

Selanjutnya, Ganjar mengaku akan melaksanakan amanah yang diterimanya dengan baik.

Ganjar juga menegaskan dirinya lahir dari PDIP dan besar dengan nilai perjuangan partai.