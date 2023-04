Ditanya tentang Gaya Kepemimpinan Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno: Beliau Sangat Dekat dengan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat.

Hal itu dikatakan Sandiaga Uno dalam keterangan pers usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beliau sangat dekat dengan rakyat, tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya, dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di Pemilu yang akan datang," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (27/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno mengaku dirinya dan Ganjar Pranowo memiliki kesamaan.

"Kita sama-sama pelari, kita pelari jarak jauh," ujarnya sembari tersenyum.

Dia menambahkan, kepemimpinan yang dekat dengan rakyat sangat diapresiasi oleh masyarakat.

"Saya melihat bahwa dengan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat itu yang memang sangat diapresiasi oleh masyarakat," ujarnya.

"Sekarang ini kita harus betul-betul menyerap aspirasi dan menghasilkan solusi dan harus percepatan capaian-capaian ini," imbuhnya.

Menurutnya, sebagai seorang pemimpin harus ada inovasi-inovasi yang harus dihadirkan.

"Jangan business as usual tapi thinking out of the box, ada inovasi-inovasi yang harus kita hadirkan," terangnya.

Sementara itu, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo dikabarkan akan bertemu di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/4/2023).

Pertemuan itu dalam rangka mereka yang dikabarkan akan menghadiri acara Solo Menari.

Kabar kedatangan dua tokoh tersebut dikonfirmasi oleh Sutradara Solo Menari, Bobby Ari Setiawan.

"Ada Pak Wali (Gibran) akan hadir, Pak Menteri Sandiaga Uno, Pak Ganjar juga untuk pembukaan," jelasnya, Kamis, dikutip dari TribunSolo.com.