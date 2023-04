Profil Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo

TRIBUNNEWS.COM - Setelah resmi memilih Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sebagai capres yang diusung di Pilpres 2024 mendatang, PDI Perjuangan (PDIP) kini membentuk Tim Koordinasi Relawan Pemenangan.

Tim tersebut resmi dibentuk melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, dan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Salah satu Kader PDIP yang dipilih masuk dalam Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar Pranowo adalah Deddy Sitorus.

Deddy Sitorus pun dipercaya untuk menjadi Sekretaris dalam Tim Pemenangan tersebut.

Berikut profil dari Deddy Sitorus yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Profil Deddy Sitorus

Dilansir laman resmi DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus atau Deddy Sitorus lahir di Pematang Siantar, Sumatra Utara pada 17 November 1970.

Deddy Sitorus merupakan Anggota Komisi VI DPR RI yang berasal dari Fraksi PDIP.

Diketahui Deddy sebelumnya pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas SImalungun, Kota Pematang Siantar pada 1996.

Kemudian Deddy melanjutkan pendidikan S2 di Political Commucation Advocacy & Campaigining, Kingston University tahun 2006.

Sebelum menjadi Anggota DPR RI, Deddy diketahui pernah bekerja di berbagai perusahaan, di antaranya:

PT. Berkah Multi Cargo, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2017 - 2018

PTPN 3 (Holding), Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2016 - 2018

PT. Waskita Beton Precast, Sebagai: Komisaris Independen. Tahun: 2014 -2017

IHS - Exclusive Analysis, Sebagai: South East Asia Researcher. Tahun: 2013- 2018

PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Komisaris. Tahun: 2012 - 2014

Exclusive Analysis (Acquires by IHS), Sebagai: Indonesia Contry Representative. Tahun: 2011 - 2013

PT. Optima Consulting Network, Sebagai: Direktur Eksekutif. Tahun: 2010- 2012

PT. Takagama, Sebagai: Kommissioner. Tahun: 2009 - 2018

Riwayat Organisasi

Deddy juga terbilang aktif ikut dalam berbagai organisasi, seperti Internasional Concil on Social Welfare (ISVW), pada tahun 1998-1999.

Lalu ada Asian NGO Coalition on Rural Develompment and Agrarian Reforn (ANGOC) (1998-2001) dan Friends of The Earth (1998-1999).