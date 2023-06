Elektabilitas Erick Thohir Konsisten Teratas Sebagai Cawapres di Survei Kredibel

Warta Kota/YULIANTO

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat memberikan sambutan pada acara Indonesia-Saudi Arabia Business Forum and Networking bertema Reinforcing Bilateral Cooperation Through Trade and Investment di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Erick Thohir belakangan ini di beberapa lembaga survei menempati peringkat teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang potensial.