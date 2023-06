Soroti Kata 'Depok Pertama' Dalam Video Klarifikasi Kaesang, Pengamat: Marketing Non Politik

Tangkapan layar YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menanggapi isu putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2024.

Yunarto menyoroti pemilihan diksi 'Depok Pertama' yang digunakan oleh Kaesang dalam video klarifikasinya.

Ia menilai penggunaan kata tersebut justru diartikan sebagai bentuk marketing non politik atau marketing kontemporer bisnis milik putra Jokowi itu.

"Kalau kita lihat ada dua kacamata di sini, kita lihat secara cermat, saya melihat ada khas sebuah marketing kontemporer publik dan audince dengan isu lain tapi ujung-ujungnya ada launching produk nih," kata Yunarto, dikutip dari youTube Kompas TV, Minggu (11/6/2023).

"Penggunaan kata ‘Depok Pertama’ itu seperti orang mau buka cabang, entah itu restoran atapun entah apapun itu, ini saya coba out of the box mencari prespektif lain," lanjutnya.

Meski demikian, Yunarto menilai ada kemungkinan Kaesang serius menjajaki dunia politik.

Namun, keseriusan untuk maju menjadi orang nomor satu di Depok, menurut Yunarto, hal itu belum ia lihat.

"Saya malah ingin memberikan prespektif lain, kalau kita menganggap ini sebagai kepastian Mas Kaesang maju di depok satu, saya pikir belum."

"Tapi tetap saja, peluang mas Kaesang ke dunia politik itu ada," ujarnya.

Yunarto menilai, Kaesang memanfaatkan isu ramai maju di Pilkada Depok untuk marketing di dunia bisnisnya.

"Karena kita lihat mas Kaesang ini sibuknya masih di dunia bisnis."

"Bukan tidak mungkin apa yang sudah ramai bahkan disuarakan oleh Partai tertentu seperti PSI dimanfaatkan sekalian menjadi strategi marketing yang kontemporer tadi," ujarnya.

Lebihi lanjut Yunarto menilai, jika analisisnya benar, apa yang dilakukan Kaesang justru adalah hal baik di dunia politik.

Menurutnya, politik harusnya bisa cair dan tak kaku.